Samsun Ticaret Borsası
02.12.2020 11:27 | Son Güncelleme: 02.12.2020 11:30
Samsun Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı 22,50 liradan satıldı.
Samsun Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı 22,50 liradan satıldı.
STB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:
|Ürün
|En Düşük (Lira)
|En Yüksek (lira)
|Yemlik arpa
|1,10
|1,82
|Ekmeklik buğday unu
|1,65
|2,20
|YAĞLI TOHUMLAR
|Ayçiçeği yağlık
|3,60
|3,60
|KURU MEYVELER
|Kabuklu tombul fındık
|22,50
|22,50
Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü
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