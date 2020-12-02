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Samsun Ticaret Borsası

02.12.2020 11:27 | Son Güncelleme: 02.12.2020 11:30
Samsun Ticaret Borsası

Samsun Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı 22,50 liradan satıldı.

Samsun Ticaret Borsasında (STB) kabuklu fındığın kilogramı 22,50 liradan satıldı.

STB'de işlem gören ürünler ve kilogram fiyatları şöyle:

Ürün En Düşük (Lira) En Yüksek (lira)
Yemlik arpa 1,10 1,82
Ekmeklik buğday unu 1,65 2,20
YAĞLI TOHUMLAR

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Ayçiçeği yağlık 3,60 3,60
KURU MEYVELER
Kabuklu tombul fındık 22,50 22,50

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü

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