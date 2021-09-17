Samsun Tarım Fuarı'nda "Havza Tarım Potansiyeli Paneli" düzenlendi

Bu yıl 6'ncısı düzenlenen ve onur konuğunun Havza olduğu Samsun Tarım Fuarı'nda "Havza Tarım Potansiyeli Paneli" gerçekleştirildi.

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ tarafından organize edilen fuarda düzenlenen panelde, Havza tarımı sorunları ve çözüm öneriler, Havza ayçiçeği tarımı, yem bitkileri yetiştiriciliği ile besicilikte karlılık, verimlilik ve sürdürebilirlik gibi konular ele alındı.

TÜYAP Fuar Alanı Karadeniz Salonu'nda düzenlenen ve moderatörlüğünü Ondokuz Mayıs Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Muharrem Özcan'ın yaptığı panele Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Funda Arslanoğlu, Araştırma Görevlisi Gülcan Kaymak ile Zootekni Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ergin Öztürk katıldı.

Belediye Başkanı Sebahattin Özdemir, tarımın geliştirilmesi için bilim ile uygulamayı birleştirecek pratik köprü kurulması gerektiğini anlatarak, "Bu köprünün bir ucunda akademisyenlerimiz diğer tarafında üreticilerimiz olacak ve sorunlar ile çözümleri buluşturacağız. Fuarımızın ve panelimizin hayırlara vesile olmasını diliyorum." dedi.

Havza Ziraat Odası Başkanı Coşkun Genç de ilçedeki tarımın gelişmesi için yapılması gerekler hakkında bilgi vererek, ilçede gelişimin sağlanması adına her türlü iş birliğine açık olduklarını kaydetti.

Panelin sonunda TÜYAP Samsun Bölge Müdürü Oğuzhan Çamaş tarafından Özdemir ve Genç ile Havza Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Sağlam, Havza TSO Başkan Vekili Yakup Akekin, İlk Kıvılcım Kadın Kooperatifi Başkanı Nihal Baştuğ'a plaket verildi.

Panele Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Samsun koordinatörü Bülent Turan da katıldı.