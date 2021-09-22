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Samsun'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 1 ayda bin 651 adet arttı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi
Samsun'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 1 ayda bin 651 adet arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Samsun'da temmuz ayında 390 bin 231 olan motorlu kara taşıtının sayısı ağustos ayında bin 651 artarak 391 bin 882'ye yükseldi.

SAMSUN (İHA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Samsun'da temmuz ayında 390 bin 231 olan motorlu kara taşıtının sayısı ağustos ayında bin 651 artarak 391 bin 882'ye yükseldi.

TÜİK Ağustos ayı motorlu kara taşıtları rakamlarını açıkladı. Verilere göre Türkiye genelinde ağustos ayında 95 bin 896 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldı. Ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 48,2'sini otomobil, yüzde 30,6'sını motosiklet, yüzde 13,8'ini kamyonet, yüzde 4,1'ini traktör, yüzde 2,3'ünü kamyon, yüzde 0,6'sını minibüs, yüzde 0,3'ünü otobüs ve yüzde 0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 18,0 azaldı. Ağustos ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre otobüste ve özel amaçlı taşıtlarda yüzde 15,6, motosiklette yüzde 3,5 artarken otomobilde yüzde 26,9, kamyonda yüzde 23,4, kamyonette yüzde 23,3, traktörde yüzde 9,3 ve minibüste yüzde 6,4 azaldı.

Samsun'da temmuz ayında 390 bin 231 olan motorlu kara taşıtının sayısı, ağustos ayında bin 651 artarak 391 bin 882'ye yükseldi. Tokat'ta 190 bin 632 olan taşıt sayısı 711 adet artarak 191 bin 343 oldu. Çorum'da Temmuz ayında 179 bin 437 olan taşıt sayısı ağustos ayında 454 artarak 179 bin 891 oldu. Amasya'da ise temmuz ayında 124 bin 800 olan taşıt sayısı ağustos ayında 424 artarak, 125 bin 224 oldu. - SAMSUN

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Haber: Samsun'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 1 ayda bin 651 adet arttı - Haberler Ekonomi
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