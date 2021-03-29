Samsun'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 185 kişiye idari işlem uygulandı
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Samsun'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 185 kişiye idari işlem uygulandı

Anadolu Ajansı / Mustafa Çavuş - Haberler | Güncel
Samsun'da sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 185 kişiye idari işlem uygulandı

Samsun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 185 kişi hakkında idari işlem yapıldığı bildirildi.

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Samsun'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 185 kişi hakkında idari işlem yapıldığı bildirildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, koronavirüs salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek, sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu tesis etmek amacıyla İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca birçok karar alınıp uygulandığı hatırlatıldı.

Açıklamada, "27 Mart saat 21.00'den 29 Mart saat 05.00'e kadar süren sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden 185 şahsa idari işlem yapılarak 328 bin 502 lira idari para cezası uygulanmıştır." ifadesine yer verildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çavuş

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