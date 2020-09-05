Samsun'da kışlık alışveriş başladı
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Samsun'da kışlık alışveriş başladı

Samsun'da kışlık alışveriş başladı Samsun'da kışlık alışveriş başladı.

05.09.2020 18:04 | Son Güncelleme: 05.09.2020 18:09

Samsun'da kışlık alışveriş başladı

SAMSUN - Samsun'da kışlık alışveriş başladı. Buzdolabında saklamak, turşuluk ve konservelik sebzeler almak isteyen vatandaşlar halk pazarlarında tatlı bir telaşa girişti.

Kış aylarına girilmeden evlerde kışın hazırlıkları başlar. Kışlık sebzeler kimi zaman bir dolapta kışı bekler kimi insanlarsa henüz tazeyken tüketir bu sebzeleri. Bazısı alışveriş yapar turşusunu kurar bazılarıysa konserve yaparak bunları saklar. Kahvaltıların vazgeçilmezi domates kış geldi mi salça ve turşusuyla, konservesi yapılan menemeniyle hatırlanır.

Samsunlu vatandaşlar da bugünlerde kış hazırlıklarına başladı. Ancak her 'yiğidin yoğurt yiyişi' ne kadar farklıysa vatandaşın da turşu, salça ve konserve yapışı o kadar farklı. Kimi vatandaş bugünleri dolapları doldurma ayları olarak görüyor kimi vatandaşsa turşu ve konserve yapmak için bugünlerin ideal olduğunu savunuyor. Bazısı ise henüz fiyatların istenen seviyede olmadığını, turşu, konserve ve dolapları doldurmak için biraz daha beklenmesi gerektiğini savunuyor.

Pazarda genel havası domates turşusu ve salçası için esiyor. Fasulye içinse kilolarca alıp eve götüren de, 'biraz daha bekleyelim ucuzlasın' diyen de mevcut. Salatalık da bugünlerde turşusuyla popüler olan kışlık malzemelerden. Vatandaşın kış alışverişinin önümüzdeki haftalarda pazara daha da hareket katacağı görülüyor.

Pazarda fiyatlar ise domates 1.5 TL, kırmızı kapya biber 2.5 TL, salatalık 2.5 TL, patlıcan 3 TL, elma 3 TL, erik 3 TL, marul 3 TL, biber 4 TL, şeftali 4 TL, armut 5 TL, üzüm 5 TL, fasulye 7-11 TL arası bulunabiliyor.

Samsun'da kışlık alışveriş başladı

Kaynak: İHA

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