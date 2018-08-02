Samsun'da Heyecan Doruklarda Yaşanacak

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde Şahinkaya Kanyonu, ikinci kez Türkiye'nin ilk ve tek uluslararası ekstrem sporlar festivali "Falcon Fest"e ev sahipliği yapacak.

Altınkaya Baraj Gölü üzerindeki, Türkiye'nin önemli büyük su kanyonlarından biri olan Şahinkaya Kanyonu'nda 4-9 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek festivale, kano, dragon bot, yamaç paraşütü, paramotor, base jump, slackline ve highline, kaya tırmanışı, trekking ve dağ bisikleti olmak üzere 9 spor dalında 14 ülkeden yaklaşık 670 sporcu katılacak.

Festival kapsamında 5 Ağustos'ta Türkiye'nin ilk uzun mesafe triatlonu olan Samsun Triatlonu da yapılacak. Etkinlik kapsamında sprint (kısa), olimpik ve uzun mesafe olmak üzere üç ayrı disiplinde yapılacak yarışmalara 9 ülkeden 200 uluslararası sporcunun katılması bekleniyor.

Festival alanında sportif gösterilerin yanı sıra kamp katılımcıları için çeşitli aktiviteler de düzenlenecek.

Samsun Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen festival, sporcuların nefes kesen gösterilerine sahne olacak.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Samsun'un ve Türkiye'nin tanıtımı açısından festivalin çok önemli olduğunu vurgulayarak, "Bu yıl ikincisini düzenlediğimiz etkinlik, sporu ve turizmi, adrenalin ve doğa tutkusunu, dayanışma ve sevgiyi bünyesinde barındırarak, bizi mutlu eden bir güzellik oluşturacak." diye konuştu.

Vezirköprü ilçe merkezine 20 kilometre uzaklıkta bulunan Şahinkaya Kanyonu, 4,5 kilometre uzunluğu, ortalama 106 metre su derinliği ve yaklaşık 400 metre duvar yüksekliğiyle Samsun'un en önemli turizm değeri arasında yer alıyor.