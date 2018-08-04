Samsun'da Ekstrem Sporlar Festivali

Samsun'un Vezirköprü ilçesinde bu yıl ikincisi düzenlenen, Türkiye'nin ilk ve tek uluslararası ekstrem sporlar festivali "Falcon Fest" başladı.

Altınkaya Baraj Gölü üzerindeki, Türkiye'nin önemli büyük su kanyonlarından olan Şahinkaya Kanyonu'ndaki festivale, kano, dragon bot, yamaç paraşütü, paramotor, base jump, slackline ve highline (iple yüksekten atlama), kaya tırmanışı, trekking ve dağ bisikleti olmak üzere 9 spor dalında 14 ülkeden 600'ü aşkın sporcu katıldı.

Sporcuların zorlu hava koşullarına rağmen 320 metre yükseklikten highline yapması, bir sporcunun da ip üzerinde karşıdan karşıya geçmesi heyecan dolu dakikalar yaşattı.

Festivale katılan Samsun Valisi Osman Kaymak, organizasyonun ilk gününde rüzgarın sporcuları çok zorladığına dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Rüzgara rağmen 8 spor dalında etkinlikler yapıldı. Şahinkaya Kanyonu, dünyaca değerli turizm merkezi konumunda. Bugün ikincisi düzenlenen Falcon Fest'te heyecanlı anlar yaşadık. Maalesef hava muhalefeti nedeniyle bütün etkinlikler gerçekleşemedi. Ancak burada adrenalini yüksek, insanı heyecanlandıran sporlar yapılıyor. Buranın doğası ve tabiatı bu sporlara çok uygun. Biz Vezirköprü'nün ve Samsun'un bu tür etkinliklerle dünya gündemine gelmesini ümit ediyoruz."

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin ise festivalin ilk gününde 8 spor dalında 253 ekstrem sporcunun etkinlik yaptığına işaret ederek, "Sporcuların 44'ü yabancı ülkelerden geldi. Rüzgar nedeniyle atlama sporlarının çoğu gerçekleşmedi. Bu tarz etkinlikler insanların dikkatini çekiyor." diye konuştu.

Festival kapsamında yarın Türkiye'nin ilk uzun mesafe triatlonu olan Samsun Triatlonu, Çobanlı İskelesi Atakum'da gerçekleşecek. Etkinlik kapsamında sprint (kısa), olimpik ve uzun mesafe olmak üzere üç ayrı disiplinde yapılacak yarışmalara 9 ülkeden 350 uluslararası sporcunun katılması bekleniyor.

Festival, 9 Ağustos'a kadar devam edecek.