Samsun'da cuma namazı kılınacak yerler belirlendi
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Samsun'da cuma namazı kılınacak yerler belirlendi

Samsun İl Müftülüğü tarafından camilerin toplu ibadete açılması sonrasında cuma namazı için tespit edilen cami, mescit ve diğer açık alanlar duyuruldu.

Samsun'da cuma namazı kılınacak yerler belirlendi
28.05.2020 18:27 | Son Güncelleme: 28.05.2020 18:31

Samsun İl Müftülüğü tarafından camilerin toplu ibadete açılması sonrasında cuma namazı için tespit edilen cami, mescit ve diğer açık alanlar duyuruldu.

Bir liste ile yapılan duyuruda 17 ilçeden 2 bin 297 birim yer aldı. Belirlenen yerler arasında cami müştemilatının yanında, okul bahçeleri ve Kur'an kursu avluları da yer aldı. Fiziksel mesafe kurallarına riayet edilerek kılınacak ilk cuma namazı için açıklanan listelerin ardından camilerde hazırlıklar yapıldı. Cami içleri ve avluları dezenfekte edildi. Ulugazi Camisi'nde güvenli mesafe için yerlere yapıştırılan beyaz bantlarla saf oluşturuldu.

Müftülük tarafından konu hakkında yapılan duyuruda, "Cuma namazı, yeterli bahçesi/avlusu/açık alanı bulunan camilerde, şartların yeterli olmadığı yerleşim yerlerinde ise uygun görülen açık alanlarda, alınacak tedbirler çerçevesinde kılınabilecektir. Camilerin kapalı alanları cuma vaktinde kapalı tutulacaktır. Cuma namazlarında vaaz yapılmayacak, Diyanet İşleri Başkanlığınca gönderilecek hutbeler hiçbir ilave ve çıkartma yapılmaksızın okunacak, namazların mümkün olduğunca kısa sürede kılınmasına çalışılacaktır. Cuma namazlarında, her cami ve açık alan için en az beş kişiden müteşekkil cuma heyeti oluşturulacaktır. Heyetin görevleri cemaatin belirtilen şartlar dahilinde namaz kılınacak alanlara girmesi, saf tutması, içeriye girecek kişi sayısı belirlenen sayıya ulaştığında bu durumun giriş için bekleyen cemaate uygun bir şekilde anlatılması ve cemaatin namaz sonrası sosyal mesafeyi koruyarak çıkmalarının sağlanması konusunda görev yapacaktır. İlçelerimizde cuma namazı kılınabilecek cami, mescit ve uygun yerlerin listesi çıkarılmıştır. Halkımızın kendilerine en yakın mekana giderek cuma namazını kılması önem arz etmektedir" ifadeleri kullanıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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