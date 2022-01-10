Samsun Çarşamba Ovası denize çıkış yapıları işinin yüzde 60'ı tamamlandı - Haberler Ekonomi
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Samsun Çarşamba Ovası denize çıkış yapıları işinin yüzde 60'ı tamamlandı

Samsun Çarşamba Ovası denize çıkış yapıları işinin yüzde 60'ı tamamlandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

SAMSUN (İHA) – Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, "Çarşamba Ovası Denize Çıkış Yapıları ve Sol Sahil Drenajı 2. Kısım İnşaatı" işinde fiziki olarak yüzde 60 gerçekleşme sağlandığını açıkladı.

SAMSUN (İHA) - SAMSUN (İHA) – Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürü Kaya Yıldız, "Çarşamba Ovası Denize Çıkış Yapıları ve Sol Sahil Drenajı 2. Kısım İnşaatı" işinde fiziki olarak yüzde 60 gerçekleşme sağlandığını açıkladı.

Yapımı devam eden "Çarşamba Ovası Denize Çıkış Yapıları ve Sol Sahil Drenajı 2. Kısım İnşaatı" işi hakkında yazılı açıklamada bulunan DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, "İş kapsamında 2 adet menfez yapısı (9,0x3,0) ve 2 adet denize çıkış yapısı (Miliç ve Kaynarca) tamamlandı. 2 adet denize çıkış yapısında (Araplı-Turgutlu ve Simenit) çalışmalar devam etmektedir. Muhtelif kategorilerde 815 bin tonun üstünde taş kullanılmıştır. Söz konusu işin tamamlanmasıyla, Çarşamba Ovasındaki yüksek yeraltı sularının drenajını sağlayan tahliye kanallarının denize bağlantı noktasında, hakim rüzgar yönü ve dalga yüksekliğine göre modellenen yapılar sayesinde, drenajı sağlanacaktır. Böylece daha geniş alanda daha verimli tarım yapılabilecektir. Yapılan işte fiziki olarak yüzde 60 gerçekleşme sağlanmıştır" dedi. - SAMSUN

Samsun Çarşamba Ovası denize çıkış yapıları işinin yüzde 60'ı tamamlandı

Samsun Çarşamba Ovası denize çıkış yapıları işinin yüzde 60'ı tamamlandı

Samsun Çarşamba Ovası denize çıkış yapıları işinin yüzde 60'ı tamamlandı

Samsun Çarşamba Ovası denize çıkış yapıları işinin yüzde 60'ı tamamlandı

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İhlas Haber Ajansı - Ekonomi Haberleri

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