Samsun'da balık fiyatları
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Samsun'da balık fiyatları

27.09.2020 14:55 | Son Güncelleme: 27.09.2020 14:58
Samsun'da balık fiyatları

Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda, palamudun tanesi 7,5 ila 10 liradan satıldı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda, palamudun tanesi 7,5 ila 10 liradan satıldı.

Bazı balık türlerinin günlük en düşük ve en yüksek fiyatı (kilogram/TL) şöyle:

CİNSİ

EN DÜŞÜK

(LİRA)

EN YÜKSEK

(LİRA)

Hamsi

 - -
Somon 30,00 60,00
İstavrit 10,00 15,00
Tirsi - -
Mezgit 15,00 30,00

Levrek (çiftlik) 25,00

 35,00
Çipura (çiftlik) 30,00 40,00
Sargan 20,00 25,00
Palamut (tane) 7,50 10,00
Barbunya 20,00 30,00
Kalkan 70,00 100,00
Çinekop (deniz) 20,00 25,00
Lüfer (tane) - -
Kötek 45,00 60,00
Levrek (deniz) 35,00 45,00
Alabalık - -
Uskumru 15,00 15,00
Sazan - -

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü

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