Samsun'da balık fiyatları

Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda, palamudun tanesi 7,5 ila 10 liradan satıldı.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Balık Satış Pazarı'nda, palamudun tanesi 7,5 ila 10 liradan satıldı.

Bazı balık türlerinin günlük en düşük ve en yüksek fiyatı (kilogram/TL) şöyle: