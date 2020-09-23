Samsun'da Avrupa Spor Haftası etkinlikleri başladı

Samsun'da Avrupa Spor Haftası kapsamında "Ulusal Herkes İçin Spor ve Sağlık Günleri" etkinliği başladı.

Samsun'da Avrupa Spor Haftası kapsamında "Ulusal Herkes İçin Spor ve Sağlık Günleri" etkinliği başladı.

Vali Zülkif Dağlı, Bandırma Gemi Müze ve Milli Mücadele Açık Hava Müzesi önündeki açılış töreninde, Samsun'un bir spor kenti olduğunu söyledi.

Samsun'un spor altyapısı olarak durumunun iyi olduğuna işaret eden Dağlı, "Kitlelerin tamamının spora sevk edilmesi, spor ile buluşturulması ve spora kazandırılması açısından Avrupa Spor Haftası etkinliği önemlidir. Samsun olarak biz de sağlık şehri ve spor şehri olduğumuzu bir kez daha vurguluyoruz. İnşallah güzel adımlar hep birlikte atacağız. Kitlelere sporun yaygınlaştırılması bağlamında diğer kurumlarımızla birlik ve beraberlik içinde çalışacağız. Güzel eserlere ve güzel şampiyonalara imza atacağız." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ise Samsun'un tesis olarak Türkiye'nin önde gelen bir ili olduğunu vurguladı.

Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu da bu ve benzeri etkinliklerle şehrin hem nitelikli spor komplekslerini hem sporcularını öne çıkarmak istediklerini kaydetti.

Samsun'un olimpiyat düzenleyen bir kent olduğuna dikkati çeken Kasapoğlu, "Samsun, spor kenti bir şehirdir. Olimpiyat düzenlemiş bir kent olarak spor altyapısı çok güçlüdür ve tüm olanaklara sahiptir. Bu imkanları ile yeniden olimpiyat düzenleyecek kapasitesi mevcuttur. Tesis altyapısının güçlü olduğu kentte dil, din, ırk, cinsiyet ayrımı gözetmeksizin 7'den 77'ye herkesin spor yapmasına olanak sağlanmaktadır. Bu sayede birçok başarılı sporcuyu ülkemiz milli takımlarına kazandırdık." ifadesini kullandı.

Konuşmaların ardından Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, canlı yayınla tüm Türkiye'deki "Avrupa Spor Haftası" etkinliklerini başlattı.

Sporcular açılışta 12 farklı branşta gösteri sundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İlyas Gün