Av tüfeğiyle yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı
Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu - Haberler | Güncel
Samsun'un Havza ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada bir kişi yaralandı.
Samsun'un Havza ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada bir kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Çelikalan Mahallesi'nde 2 aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.
Kavgaya dönüşen olayda, S.Y. av tüfeğiyle Osman Çavdar'ı ayaklarından vurdu.
Çevredekiler tarafından Havza Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, buradaki müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.
Zanlı, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu