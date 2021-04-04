Av tüfeğiyle yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı
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Av tüfeğiyle yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu - Haberler | Güncel

Samsun'un Havza ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada bir kişi yaralandı.

Samsun'un Havza ilçesinde arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan kavgada bir kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Çelikalan Mahallesi'nde 2 aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda, S.Y. av tüfeğiyle Osman Çavdar'ı ayaklarından vurdu.

Çevredekiler tarafından Havza Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, buradaki müdahalenin ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi.

Zanlı, jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Av tüfeğiyle yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı
Av tüfeğiyle yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı
Av tüfeğiyle yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı
Av tüfeğiyle yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu

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