Samsun 4. Tarım Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı Açıldı

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ tarafından düzenlenen Samsun 4. Tarım Hayvancılık ve Teknolojileri Fuarı kapılarını açtı.

Vali Osman Kaymak, açılışta yaptığı konuşmada, Samsun'un fuarlar bakımından önemli potansiyeli olduğunu, fuarların ilgili sektöre ivme kazandırdığını söyledi.

Samsun'un bereketli ovaları bulunduğunu belirten Kaymak, "Bulunduğumuz coğrafya bize Allah'ın bir lütfu. Samsun potansiyeli çok yüksek illerden birisi ama potansiyelini çok daha iyi kullanmalı." dedi.

Vali Kaymak, kentin göç veren konumdan göç alan konumuna geldiğine dikkati çekerek, şunları ifade etti:

"Sağlık ve eğitimde iddialıyız. Turizm potansiyelimiz çok yüksek. Bütün bunlar işlenecek alanlar. Samsun'da görev yapan hepimize büyük sorumluluklar düşüyor. Samsun turizmini değerlendirin, işleyin. Samsun'un tarım potansiyeli çok yüksek bunu daha ileri götürün. Çarşamba Ovası'nın değerlendirilmesine yönelik çalışma yaptık. İşlenen ürünlerin katma değerini artırmak durumundayız. Birim başına maliyetleri düşürerek daha çok ürün elde etmek durumundayız. Dünyanın geleceği gıda ürünleri üzerinde. İnsanlar artık gıdaya muhtaç. Elektroniği, demiri, madeni bulabilirsiniz ama gıdaya muhtaç insanoğlu. Bu anlamda geleceğin önemli ürünü gıda. Biz de Allah'a şükür Çarşamba ve Bafra ovalarıyla çok önemli gıda depolarına sahibiz. Bunları daha iyi kullanarak hem ülkemizin hem insanlığın yararına sunmalıyız. "

TÜYAP Anadolu Fuarları Genel Müdürü Cihat Alagöz de fuarcılık sektöründe Samsun'un önemli bir yeri olduğunu söyledi.

Birbirinden önemli sektör paydaşlarını fuar kapsamında bir araya getirdiklerini belirten Alagöz, "Toplantı, seminer ve bilgilendirme çalışmalarıyla fuarımız devam edecek. Yurt dışından 109 iş insanını fuar boyunca Samsun'da misafir edeceğiz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Gürcistan, Azerbaycan, Sırbistan, İran, Tunus, Moldova ve Ürdün'den misafirlerimiz olacak. Hem iş bağlantıları kurulmasında bu fuar vesile olacak hem de Samsun ve Karadeniz Bölgesi'nin doğal güzelliklerini gösterebilme, bu vesileyle de turizm potansiyelini tanıtabilme bakımından önemli bir fırsat ortaya çıkmış olacak." diye konuştu.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri açılış kurdelesini keserek standları gezdi.

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım AŞ tarafından, Tarım ve Orman Bakanlığı, Samsun Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Tarım ve Orman Müdürlüğü, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu, Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri Merkez Birliği, Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Ziraat Mühendisleri Odası, Türk Tarım Alet ve Makineleri İmalatçıları Birliği, Ondokuz Mayıs Üniversitesi ve KOSGEB'in desteğiyle düzenlenen fuarda, modern tarım ve hayvancılıkta ihtiyaç duyulan her türlü donanım ve teknolojinin tanıtılması amaçlanıyor.

Ziyaretçilere onur konuğu olan Çarşamba ilçesinin tarımsal ürünleriyle Çarşamba'ya özgü ikramların tattırıldığı fuar, 30 Eylül'e kadar açık kalacak.