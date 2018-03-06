Samsun 3. Mobilya ve Dekorasyon Fuarı Açıldı

"Samsun 3. Mobilya ve Dekorasyon Fuarı" kapılarını ziyaretçilerine açtı.

TÜYAP Tüm Fuarcılık Yapım A.Ş. tarafından, Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası, Samsun Ticaret Borsası, Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Samsun Marangozlar ve Döşemeciler Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Samsun Mobilyacı İş Adamları Derneği ve KOSGEB'in destekleri ve işbirlikleri ile hazırlanan "Samsun Mobilya Dekorasyon 3. Mobilya, İç Mimari, Halı, Aydınlatma, Dekorasyon ve Aksesuarları Fuarı", bugün yapılan törenle birlikte ziyarete açıldı.

Vali Kaymak: "İhracatımızı istenilen seviyeye çıkartmamız lazım"

İhracat noktasında istedikleri noktada olmadıklarını vurgulayan Samsun Valisi Osman Kaymak, "Samsun'da 3. fuarımızı açmaktan gurur duyuyoruz. Samsun eskiden fuarlar kentiydi. Fuar merkezimizle birlikte tekrar eski fonksiyonumuzu kazanmaya başladık. 15 günde bir fuar yapmak bizim için gelenek haline geldi. Bu fuarın mobilya üretimine çok büyük katkı yapacağını düşünüyoruz. Samsun, Türkiye'nin Kuzey'e açılan kapısı konumunda bulunuyor. Rusya ve Kuzey ülkeleriyle ihracatımızı arttırmamız gerekiyor. Birçok öne çıkan özelliğimize rağmen Samsun'un ihracatının istenilen seviyede olmadığını biliyoruz. Fuarın ihracatı arttıracağını da umuyoruz. Fuardan sonra da sektörde yapılması gereken konular hakkında görüşmeler gerçekleştireceğiz. Fuarlar her zaman ekonominin, ticaretin alıcıyla buluştukları önemli organizasyonlardır. Fuarın herkese hayırlar getirmesini diliyorum" dedi.

Çakır: "Mobilya sektörü tekrar canlanmaya başladı"

Mobilya sektörünün Samsun'da eskiye döndüğünün altını çizen Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Turan Çakır, "Samsun, mobilya sektöründe geriye dönük altyapısı olan, imalat ve satış pazarlama altyapısı olan bir şehirdir. Bu 70'li yıllardan 90'lı yılların sonuna doğru büyük bir ivme kazanarak devam etmişti. Birkaç yıl öncesine kadar da bu alt yapı tekrardan canlandı. Son 5 yıl öncesinde bir duraksama dönemi yaşamıştık. Fuarların, sektörlere inanılmaz katkısı oluyor. İmalatçılar ve sektör temsilcilerini heyecanlandırıyor. Şehrimizde yapılan fuarlara olan katılım bizleri mutlu ediyor. Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak raylı sistem güzergahını buraya kadar uzattık. Fuar tanıtımı için de ciddi katkılar vermeye çalışıyoruz. 3'üncüsünü yaptığımız fuarın hayırlı olmasını diliyoruz" diye konuştu.

Fuarın ihracattaki önemine dikkat çeken Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Kemal Şahin, "Fuarlar, sektöre pek çok açıdan değer kattığı gibi yerel ekonomide de canlılık oluşturuyor. Bizler, mobilya sektörüne ilişkin gelişmeleri takip etmek, trendlere hakim olmak ve işbirliklerine zemin oluşturmak amacıyla organize edilen mobilya fuarına katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Samsun'da iyi bir mobilya alt yapısı var. Biz, bu kapasitenin farkında olarak sektörün sahip olduğu potansiyelini geliştirebilmesi için pek çok faaliyet düzenledik. Temennimiz, Samsun mobilya sektörünün ülkemizde ve dünyada söz sahibi olmasıdır" şeklinde konuştu.

Türkiye Ağaç İşleri Federasyonu Genel Başkanı Ali Rıza Ercan da fuarın mobilya ihracatı konusunda büyük önem arz ettiğini dile getirdi.

Alagöz: "Önceki 2 farda katılımcı rekoru kırdık"

Önceki fuarlar gibi rekor kırmayı amaçladıklarını ifade eden TÜYAP Genel Müdürü Cihat Alagöz, "15 gün sonra yeni bir fuar açılışı yapmaktan dolayı çok mutluyum. Bu yıl Kitap Fuarı ve EV'leniyoruz Fuarı'nı yapmıştık. 2 fuarda da rekor kırdık. Bu fuarlarda son 3 yılın en iyi rakamına ulaşarak yüzde 35'lik ziyaretçi artışıyla fuarlarımızı kapattık. Mobilya Fuarımızın en önemli özelliği, Türkiye'nin en eski üretim merkezlerinden birisi olan Samsun mobilyasının Türkiye ve ardından uluslararası marka olduğunu teşkil ettiğimiz bir organizasyon yapıyoruz. Samsun mobilya sektöründe Türkiye markası olacak. Bu marka dünyaya açılacaktır. Fuarımızın herkes için hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

Girişin ücretsiz olduğu Samsun Mobilya Dekorasyon Fuarı, 6-11 Mart 2018 tarihleri arasında 10.00-20.00, 11 Şubat günü ise 10.00-19.00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek. - SAMSUN