Şampiyonluk yolunda ağır kayıp! Trabzonspor'da Bakasetas haftalarca forma giyemeyecek

Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Trabzonspor, şampiyonluk yolunda ağır kayıp verdi. Attığı 7 golle takımının zirveye yerleşmesinin baş aktörlerinden olan Yunan yıldız Bakasetas'tan bordo-mavililere kötü haber geldi.

İKİ FUTBOLCUDA DA ÖDEM TESPİT EDİLDİ

Trabzonspor Kulüp doktoru Op. Dr. Hakan Çelik imzasıyla yayınlanan açıklamada, "Hafta sonu oynadığımız müsabakada sağ dizine aldığı darbe sonucu sakatlanan Anastasios Bakasetas'ın aynı gün çekilen MR'ında sağ diz iç yan bağında ödem tespit edilmiştir. Tedavisine başlanan oyuncumuzun önümüzdeki günlerde çekilecek kontrol MR'ına göre tedavisine devam edilecektir. Aynı müsabakada dizine aldığı darbe sonucu sakatlanan Hüseyin Türkmen'in ise dün çekilen MR'ında sağ diz iç yan bağında ödem tespit edilmiştir. Tedavisine başlanan oyuncumuzun birkaç gün içinde çekilecek kontrol MR'ından sonra değerlendirme yapılacaktır ifadelerine yer verildi.

BAKASETAS, 3-4 HAFTA SAHALARDAN UZAK KALACAK

Bakasetas'ın 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenilirken, Hüseyin Türkmen'in ise milli aradan sonra takıma katılması bekleniyor.

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