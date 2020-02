Şampiyonluk kupasını başkanlarının mezarına götürdüler

03.02.2020 10:23 | Son Güncelleme: 03.02.2020 10:29

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Körfez 1. Amatör Lig'de şampiyon olup, Süper Amatör Lig'e çıkmayı başaran Adaspor takımının genç oyuncuları kazandıkları şampiyonluk kupasını lig başında hayatını kaybeden kulübün başkanı Mustafa Kesebir'in kabrine götürerek, şampiyonluk coşkusunu buruk bir heyecanla kutladı.



Ayvalık'ın Adaspor Kulübü, ligin son maçında kendi saha ve seyircisi önünde ağırladığı ligin güçlü ekiplerinden Hamdibey Kayaspor'u Hasan ve Ömer'in atıkları gollerle 4-1 mağlup ederek şampiyon oldu. Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Balıkesir Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Metin Mengüç, Ayvalık Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Melih Çakırca, belediye meclis üyeleri ve kulüp yöneticilerinin yanı sıra çok sayıda taraftarın izlediği karşılaşmanın ardından Adaspor, şampiyonluk kupasını, Belediye Başkanı Mesut Ergin'in elinden aldı.



Erhanoğlu: "Başkana verilen sözü tuttular"



Şampiyonluk kutlaması sırasında konuşan Balıkesir Amatör Spor Kulüpler Federasyonu Edremit Körfezi Temsilcisi Cemal Erhanoğlu, "Geçtiğimiz haziran ayı içerisinde Adaspor Kulüp yönetimi, Teknik Direktör Ali İhsan Uysal'ın da katıldığı toplantıda, Mustafa Başkan, 'Ben hastayım. Ama bu sene takımımızı şampiyon olarak görmek istiyorum. Belki önümüzdeki sene aranızda olamam' demişti. Daha sonra eylül ayında, Mustafa Kesebir'i kaybettik. Ondan sonrada Adaspor Kulüp yöneticileri, teknik ekibi, futbolcuları ve camiası Mustafa Kesebir için şampiyon olma sözü vermişlerdi ve bugün bu sözü tuttular" dedi.



Törende Adasporlu camiaya seslenen Balıkesir Amatör Spor Kulüpler Federasyonu Başkanı Metin Mengüç ise Adaspor'un merhum kulüp başkanı Mustafa Kesebir'in insan olarak da, spor adamı olarak da '10 numara' bir insan olduğunu vurgulayarak, "Ama takdir-i ilahidir. Şu anda 6 ay evvel Onu kaybetmiş olmanın üzüntüsünü yaşıyoruz. Tabi sizler elinizden geleni en iyi şekilde yaparak, kolay olmayan bu ligde emek verdiniz, ter döktünüz ve size yakışır şekilde 2019-2020 futbol sezonunda şampiyonluğu kazanarak merhum başkanınıza armağan ettiniz. Bu yüzden de ben; başta kulüp yönetiminiz, teknik heyetiniz ve siz değerli genç sporcularımızla, kulüp çalışanlarınızı yürekten tebrik ediyorum. Süper Amatör Lig'de sizlere başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.



Belediye Başkanı Ergin'den şampiyonluk armağanı



Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin de tören yaptığı konuşmada, Adaspor Spor Tesislerini modernleştirerek Cunda'ya yepyeni bir sportif kompleks kazandırmak için düğmeye bastıklarını müjdeleyerek, "Bu çalışmaları tamamladıktan sonra da bu stadın ismini Ayvalık'ın sevilen simalarından Adaspor'un merhum Kulüp Başkanı Mustafa Kesebir'in adını sürekli kılmak ve yaşatmak için 'Mustafa Kesebir Stadyumu' olarak değiştireceğiz. Bu işi de en kısa zamanda hayata geçireceğiz. Mustafa Kesebir'in arkadaşları ve dostları var olduğu sürece, bizde bu kulüple var olacağız. Her zaman yanınızda olacağız" diye konuştu.



Şampiyonluk töreninde duygusal anlar yaşayan ve gözyaşları döken Adaspor'un merhum Kulüp Başkanı Mustafa Kesebir'in eşi Çiğdem Kesebir ise, "Şu anda duygularım tabi ki de çok yoğun ve karmakarışık. Her şeyden önce şu anda eşimin sanki burada ve bu coşkuyu bir yerlerden izlediğine inanıyorum. Takımının şampiyon olmasını çok istemişti. 10 yıl boyunca bu uğurda çok büyük mücadeleler verdi. Her fırsatta 'Ben bu takımı şampiyon yapmadan asla bırakmam' diyordu. Bırakmadı da. En başta çok sevdiğim eşime bu şampiyonluktaki büyük payı için sonsuz teşekkür ediyorum. Ruhu şad olsun inşallah. Onun her daim bizimle birlikte olduğuna inanıyoruz zaten. Onun vasiyetine sahip çıkan, kulüp yöneticisi arkadaşlarımız, Adaspor camiasına çok teşekkür ediyorum. Daha ne diyebilirim?" diyerek gözyaşlarına boğuldu.



Şampiyonluk kupasını Belediye Başkanı Mesut Ergin'in elinden aldıktan sonra üzerinde "Kalbimizdesin Başkanımız Mustafa Kesebir" yazılı dev bir pankartla Cunda Stadı'ndan, Alibey Adası Kabristanına yürüyüş korteji oluşturan siyah-kırmızılı futbolcular, kazandıkları lig şampiyonluğu kupasını merhum Kulüp Başkanı Mustafa Kesebir'in kabrine götürdüler.



Kesebir için bir dakikalık saygı duruşunda bulunan Adasporlu genç ve miniklerden oluşan futbolcularla yöneticiler daha sonra Kesebir'in kabrini kırmızı karanfil yağmuruna tuttular. Siyah-kırmızılı oyuncular kabristandan ayrılırken, merhum kulüp başkanlarının ruhu için dualar etmeyi de ihmal etmediler.



Kabristan ziyaretinin ardından muhabirimize açıklamalarda bulunan Adaspor'un şampiyonluğunda büyük pay sahibi olan başarılı Teknik Direktör Ali İhsan Uysal, "Hayattayken sezon başında kulüp başkanımıza verdiğimiz sözü yerine getirdik. O yüzden çok mutluyuz. Allah'a çok şükür mahcup etmedi bizi. Şampiyonluk kupasını kazandık. Bütün takım oyuncularımla gurur duyuyorum. Kulüp yönetimimize ve bizi destekleyen taraftarlarımıza çok teşekkür ediyorum" diye konuştu. - BALIKESİR

