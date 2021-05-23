Şampiyonluğunu kutlayan Atletico Madrid, taraftarları olmadan kupasını aldı
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Şampiyonluğunu kutlayan Atletico Madrid, taraftarları olmadan kupasını aldı

Şampiyonluğunu kutlayan Atletico Madrid, taraftarları olmadan kupasını aldı
Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli - Haberler | Spor

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (LaLiga) 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamlayan Atletico Madrid kupasını aldı.

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (LaLiga) 2020-2021 sezonunu şampiyon tamamlayan Atletico Madrid kupasını aldı.

Wanda Metropolitano Stadyumu'nda taraftarlara kapalı olarak düzenlenen törende, İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales, şampiyonluk kupasını, "Koke" lakaplı takım kaptanı Jorge Resurreccion Merodio'ya verdi.

Kısa süren törende bir konuşma yapan Atletico Madrid Kulübü Başkanı Enrique Cerezo, dünkü kutlamalar sırasında, arabayla geçerken başını garajın girişine çarparak hayatını kaybeden 14 yaşındaki genç taraftarın ölümünden büyük üzüntü duyduklarını belirtip ailesine başsağlığı diledi.

Cerezo, Atletico Madrid'in 130 bin üyesi ile büyük bir aile olduğunu vurgulayarak, "Kolay bir yıl olmadı. Boş tribünlerle geçen ilk sezon oldu ve umarız bir daha asla olmaz. Bu stadyumu taraftarlarımız olmadan görmek kalbinizi kırdı. Ama taraftarlarımızın dışarıdan desteğini futbolcular, teknik heyet ve biz hissettik. Diego Simeone'nin liderliğindeki tüm futbolcularımıza teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Teker teker kupayı kaldırıp, kutlama yapan Atleticolu futbolcular da "şampiyon, şampiyon" diye bağırıp, kupayla fotoğraf çektirdi.

Kupa törenine, Kültür ve Spor Bakanı Jose Manuel Rodriguez Uribes, Madrid özerk yönetim hükümeti başkanı Isabel Diaz Ayuso, Madrid Belediye Başkanı Jose Luis Martinez Almeida da katıldı.

Taraftarlar şampiyonluğu araç konvoyu yaparak kutladı

Diğer yandan Atletico Madrid taraftarları ise Kovid-19 önlemleri kapsamında şehir merkezinde araçlarıyla turlayarak şampiyonluğu kutladı.

Kırmızı-beyazlı bayraklarla süsledikleri arabalarıyla konvoy oluşturan taraftarlar, geleneksel olarak her kazandıkları kupa kutlamalarının yapıldığı Neptün Meydanı çevresinde turladı.

Ayrıca gelenek olarak Atletico Madrid takımının bayrağı ve atkısı Neptün heykeline asıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli

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