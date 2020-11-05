Şampiyonlar Ligi puan durumu: UEFA Şampiyonlar Ligi maçları

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde H grubunda yer alan Medipol Başakşehir, rakibi Manchester United'ı 2-1 yenerek sahadan galip ayrıldı. Şampiyonlar Ligi H Grubu puan durumu da değişti. İşte, Şampiyonlar Ligi maçları ve puan durumu...

Başakşehir evinde ağırladığı Manchester United takımını 2-1 mağlup ederek puan tablosunun durumunu değiştirdi. Diğe yandan RB Leipzig, Almanya'da Paris Saint Germain'i 2-1 mağlup etti. Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçları da araştırılıyor. H grubu maç sonuçları...

H GRUBU PUAN DURUMU

Çarşamba akşamı gerçekleşen Başakşehir - Manchester Unidet karşılaşmasının 13. dakikasında ilk gol geldi. Demba Ba ile öne geçen Başakşehir, 40. dakikada Visca ile farkı 2'ye çıkardı. İkinci golde asisti yapan isim Demba Ba oldu. Manchester United, 43. dakikada Martial ile skoru 2-1'e getirdi.

PUAN TABLOSU

Manchester United - 6

RB Leipzig - 6

PSG - 3

Medipol Başakşehir - 3

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI

24 Kasım maçları:

20.55 Rennes - Chelsea

20.55 Krasnodar - Sevilla

23.00 Manchester United - Medipol Başakşehir

23.00 Dinamo Kiev - Barcelona

23.00 PSG - RB Leipzig

23.00 Lazio - Zenit

23.00 Borussia Dortmund - Club Brugge

23.00 Juventus - Ferençvaroş