UEFA Şampiyonlar Ligi: Paris Saint Germain: 3 - Medipol Başakşehir: 0 (İlk yarı)
UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu altıncı maçında Medipol Başakşehir, deplasmanda Paris Saint Germain ile karşılaşıyor.
UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu altıncı maçında Medipol Başakşehir, deplasmanda Paris Saint Germain ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 3-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
15. dakikada Crivelli'nin orta sahadan savunma arkasına attığı pasa hareketlenen Gulbrandsen'in ceza sahasına girmeden yaptığı vuruşta top kaleci Navas'tan döndü.
17. dakikada Deniz Türüç'ün sol kanattan yaptığı ortada savunmada Bakker kafayla topu kalecisine aktarmak isterken Gulbrandsen araya girdi. Bu oyuncunun sol çaprazdan vuruşu üstten auta çıktı.
18. dakikada Paris Saint Germain yarı sahasından atılan uzun pasta savunmanın arkasına sarkan Mbappe'nin ceza sahası içi sağ çaprazından çektiği şut dışarıya gitti.
21. dakikada Veratti'nin pasıyla meşin yuvarlağı önünde bulan Neymar'ın, Ponck'u çalımlayarak ceza sahası dışı sol çaprazından yaptığı plase vuruş ağlarla buluştu. 1-0
38. dakikada Mbappe'nin ara pasında kaleciyle karşı karşıya kalan Neymar'ın ceza sahası dışı sağ çaprazından yaptığı vuruşta top filelere gitti. 2-0
39. dakikada ceza sahası içinde Florenzi ile verkaça giren Neymar, şutunu çekmek üzereyken kaleci Mert Günok'un müdahalesiyle yerde kalınca hakem Makkelie, VAR'dan gelen uyarı sonrası penaltı noktasını gösterdi.
42. dakikada penaltı atışını kullanmak için topun başına gelen Mbappe, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi. 3-0
Stat: Parc des Princes
Hakemler: Danny Makkelie xx, Mario Diks xx, Marcin Boniek xx
Paris Saint Germain: Keylor Navas xx, Alessandro Florenzi xx, Marquinhos xx, Danilo Pereira xx, Presnel Kimpembe xx, Mitchel Bakker xx, Marco Verratti xx, Leandro Paredes xx, Rafinha xx, Kylian Mbappe xxx, Neymar xxx
Yedekler: Sergio Rico, Alexandre Letellier, Thilo Kehrer, Layvin Kurzawa, Abdou Diallo, Colin Dagba, Timothee Pembele, Angel Di Maria, Ander Herrera, Idrissa Gueye, Bandiougou Fadiga, Moise Kean
Teknik Direktör: Thomas Tuchel
Medipol Başakşehir: Mert Günok xx, Rafael xx, Carlos Ponck xx, Mehmet Topal xx, Hasan Ali Kaldırım xx, Berkay Özcan xx, Mahmut Tekdemir xx, İrfan Can Kahveci xx, Fredrik Gulbrandsen xx, Deniz Türüç xx, Enzo Crivelli xx
Yedekler: Volkan Babacan, Ahmet Kıvanç, Bolingoli-Mbombo, Emre Kaplan, Nacer Chadli, Giuliano, Demba Ba, Enes Karakuş
Teknik Direktör: Okan Buruk
Goller: Neymar (dk. 21 ve 38), Mbappe (dk. 42 pen.) (Paris Saint Germain)
Sarı kartlar: Mahmut Tekdemir, Rafael, Mert Günok, Okan Buruk (M. Başakşehir)
(İHA)
Kaynak: İhlas Haber Ajansı