Şampiyonlar Ligi gelirlerinden ümitliydi! Beşiktaş, rakiplerine tam 125 milyon lira dağıttı

Kara Kartal için Avrupa macerasının ilk 4 maçlık bölümü kötü sonuçlandı. Siyah-Beyazlılar hem sportif hem ekonomik anlamda ağır darbe aldı. Beşiktaş, gelire ihtiyaç duyulan dönemde Şampiyonlar Ligi ödüllerinden mahrum kaldı.

RAKİPLERE GİTTİ

Sadece Sporting Lizbon, Beşiktaş maçlarından kasasına 5,6 milyon euro prim koydu. Dortmund ve Ajax da Beşiktaş'tan toplamda 5,6 milyon euroluk ödül kaptı.

BİR ZAFER DE İYİ GELİR

Ekonomik anlamda zor günler geçiren Beşiktaş için bir galibiyet bile teselli olacak. Şampiyonlar Ligi'nin galibiyet primi tam 2.8 milyon euro. Yani Ghezzal için ödenen bonservis bedeli.

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