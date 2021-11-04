Şampiyonlar Ligi gelirlerinden ümitliydi! Beşiktaş, rakiplerine tam 125 milyon lira dağıttı - Haberler Spor
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Şampiyonlar Ligi gelirlerinden ümitliydi! Beşiktaş, rakiplerine tam 125 milyon lira dağıttı

Haberler.com / Ömer Özarslan - Haberler | Spor

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde 4'te 0 yaparak büyük primlerden mahrum kaldı. Başkan Ahmet Nur Çebi, "Devler Ligi'nden gelecek parayla kadromuzu güçlendiriyoruz" demişti, ancak hedefler tutmadı. Beşiktaş, Avrupa'daki rakiplerine tam 125 milyon lira dağıttı.

Kara Kartal için Avrupa macerasının ilk 4 maçlık bölümü kötü sonuçlandı. Siyah-Beyazlılar hem sportif hem ekonomik anlamda ağır darbe aldı. Beşiktaş, gelire ihtiyaç duyulan dönemde Şampiyonlar Ligi ödüllerinden mahrum kaldı.

Şampiyonlar Ligi'nden ödül alamayan Beşiktaş'ın kaybı 125 milyon lira

RAKİPLERE GİTTİ

Sadece Sporting Lizbon, Beşiktaş maçlarından kasasına 5,6 milyon euro prim koydu. Dortmund ve Ajax da Beşiktaş'tan toplamda 5,6 milyon euroluk ödül kaptı.

BİR ZAFER DE İYİ GELİR

Ekonomik anlamda zor günler geçiren Beşiktaş için bir galibiyet bile teselli olacak. Şampiyonlar Ligi'nin galibiyet primi tam 2.8 milyon euro. Yani Ghezzal için ödenen bonservis bedeli.

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Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
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