HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
SON DAKİKA MAÇ SONUÇLARI PUAN DURUMU FUTBOL BEŞİKTAŞ FENERBAHÇE GALATASARAY E-SPOR SPOR +

Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olan Bayern Münih, gelir tablosunda 2. sırada yer aldı

UEFA, Bayern Münih'in şampiyonluğuyla sona eren Şampiyonlar Ligi'nin ardından 2019-2020 sezonunun en fazla gelir elde eden kulüpleri duyurdu. PSG'nin ilk sırada yer aldığı listede Münih, ikinci sırada kaldı. Galatasaray ise 29,9 milyon euro (260 milyon TL) ile 32 takım arasında 26. sırada kendisine yer buldu.

25.08.2020 10:18 | Son Güncelleme: 25.08.2020 10:29

Şampiyonlar Ligi'nde Bayern Münih'in PSG'yi 1-0 devirerek mutlu sona ulaşmasıyla 2019-2020 sezonu tamamlandı.

UEFA, final maçının ardından geride kalan sezonda 32 kulübün hangi kalemlerden ne kadar gelir elde ettiğini açıkladı. Finalde kaybetmesine rağmen PSG, yayın geliriyle 134 milyon Euro'nun sahibi oldu ve ilk sıraya yerleşti.

GALATASARAY 26. SIRADA

Şampiyon Münih ise 129.9 milyon Euro'da kaldı. Temsilcimiz Galatasaray, 29.9 milyon Euro (bugünkü kurla 260 milyon TL) ile 26. sırayı aldı. Bunun 15.2 milyon Euro'su katılım bedelinden, 1.8 milyon Euro'su gruptaki iki beraberlikten, 11.1 milyon Euro'su UEFA sıralamasından, 1.8 milyon Euro'su da yayın havuzundan geldi.

PSG, TV GELİRLERİNDE DE İLK SIRADA

PSG, 27.2 milyon TL yayın geliriyle bu alanda ilk sırada yer aldı. Onu 23,8 milyon Euro ile Manchester City, 21.1 milyon Euro ile Barcelona izledi. Liverpool 18,4 milyon Euro, Atletico Madrid de 18,1 milyon Euro ile en fazla yayın geliri elde eden diğer kulüpler oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olan Bayern Münih, gelir tablosunda 2. sırada yer aldı
Haber Yorumları (2)
IHTIYAR: Eee hani fbahce, hani dunya gulubüyduk laaa
Cevap Yaz Yayından Kaldır
DIRDIR: cimbom bayerni geçmiştir ya da 1 kuruş filanda falan bi fark vaa dır
Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Trump ile rahip Brunson arasındaki sohbete Erdoğan'la ilgili sözler damga vurdu Dünya
Trump ile rahip Brunson arasındaki sohbete Erdoğan'la ilgili sözler damga vurdu
Sosyal medyada ahlaksız paylaşımlarına bebeğini de alet eden Elif Sarı hakkında soruşturma başlatıldı 3. Sayfa
Sosyal medyada ahlaksız paylaşımlarına bebeğini de alet eden Elif Sarı hakkında soruşturma başlatıldı
Giresun'da sele kapılan ailenin son görüntüleri ortaya çıktı: Boğuluyoruz, kurtarın 3. Sayfa
Giresun'da sele kapılan ailenin son görüntüleri ortaya çıktı: Boğuluyoruz, kurtarın
Fatih Portakal için olay sözler: Bıraktı demekten çok 'Kaçtı' demek daha doğru olacaktır Medya
Fatih Portakal için olay sözler: Bıraktı demekten çok 'Kaçtı' demek daha doğru olacaktır
Polis ekipleri, alkolün etkisiyle kaldırımda sızan vatandaşı ne yaptıysa uyandıramadı 3. Sayfa
Polis ekipleri, alkolün etkisiyle kaldırımda sızan vatandaşı ne yaptıysa uyandıramadı
Müşterilerin gözü önünde cinayet işleyen zanlının ifadesi 'pes' dedirtti: Yanlış kişiyi öldürdüm 3. Sayfa
Müşterilerin gözü önünde cinayet işleyen zanlının ifadesi "pes" dedirtti: Yanlış kişiyi öldürdüm
Yanındaki kadına tokat atıp hakaretler yağdırdı! Kimsenin müdahale etmediği o anlar kamerada
Yanındaki kadına tokat atıp hakaretler yağdırdı! Kimsenin müdahale etmediği o anlar kamerada
Yol kenarında köfte yediler, Nusret'e gitmiş gibi hesap ödediler
Yol kenarında köfte yediler, Nusret'e gitmiş gibi hesap ödediler
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Maske şişmiyorsa işe yaramıyor demektir
Prof. Dr. Mehmet Ceyhan: Maske şişmiyorsa işe yaramıyor demektir
Eski Türkiye güzeli Şevval Şahin ve eski Survivor yarışmacısı sevgilisi maskesiz yakalandı
Eski Türkiye güzeli Şevval Şahin ve eski Survivor yarışmacısı sevgilisi maskesiz yakalandı
HDP'den ihraç edilen Tuma Çelik'in tecavüz ettiği öne sürülen kadınla Whatsapp yazışmaları ortaya çıktı
HDP'den ihraç edilen Tuma Çelik'in tecavüz ettiği öne sürülen kadınla Whatsapp yazışmaları ortaya çıktı
Adana'daki yol verme kavgasında bir kişi tüfekle vurularak hayatını kaybetti
Adana'daki yol verme kavgasında bir kişi tüfekle vurularak hayatını kaybetti
FOX TV'den istifa eden Fatih Portakal, yeni hayatının ilk gününde bahçesini paylaştı
FOX TV'den istifa eden Fatih Portakal, yeni hayatının ilk gününde bahçesini paylaştı
7 yıldır denizlerde yaşayan İngiliz hastayı Türk cerrahlar hayata bağladı
7 yıldır denizlerde yaşayan İngiliz hastayı Türk cerrahlar hayata bağladı
Fasulye üreticisinin yüzü fiyatların yükselmesi ile gülmeye başladı
Fasulye üreticisinin yüzü fiyatların yükselmesi ile gülmeye başladı
Sergen Yalçın, kritik maç öncesi Larin ile özel görüştü: Senden özveri bekliyorum
Sergen Yalçın, kritik maç öncesi Larin ile özel görüştü: Senden özveri bekliyorum
Canan Kaftancıoğlu, lise öğrencisini ağırlarken masasında sigara paketi yer aldı
Canan Kaftancıoğlu, lise öğrencisini ağırlarken masasında sigara paketi yer aldı
Mesaide topuklu ayakkabı nedeniyle düşen bankacı kadın, açtığı iş kazası davasını kazanırsa emsal bir karar olacak
Mesaide topuklu ayakkabı nedeniyle düşen bankacı kadın, açtığı iş kazası davasını kazanırsa emsal bir karar olacak
Sinem Kobal, hamile haliyle ilk kez görüntülendi
Sinem Kobal, hamile haliyle ilk kez görüntülendi
Karadeniz'deki doğal gaz keşfi sonrası ev sahibinden çok konuşulacak ilan: Tuna-1 kuyusu manzaralı satılık daire
Karadeniz'deki doğal gaz keşfi sonrası ev sahibinden çok konuşulacak ilan: Tuna-1 kuyusu manzaralı satılık daire
Hande Erçel, Kerem Bürsin'le aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu
Hande Erçel, Kerem Bürsin'le aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu
Selin Karadeniz'e sürüklediği ağaçları vatandaşlar kışın yakmak için topladı
Selin Karadeniz'e sürüklediği ağaçları vatandaşlar kışın yakmak için topladı
Sağlık çalışanlarına saldıran magandaya vatandaşlar meydan dayağı attı
Sağlık çalışanlarına saldıran magandaya vatandaşlar meydan dayağı attı
TikTok fenomeni Gökhan Özbolat canlı yayında sevgilisini dövdü
TikTok fenomeni Gökhan Özbolat canlı yayında sevgilisini dövdü
BM acı gerçeği ortaya koydu! Korona turizmde 1,2 trilyon dolar kaybettirecek
BM acı gerçeği ortaya koydu! Korona turizmde 1,2 trilyon dolar kaybettirecek
YouTuber Enes Batur, yeni evine helikopter pisti yaptırdı
YouTuber Enes Batur, yeni evine helikopter pisti yaptırdı
Son Dakika: Giresun'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi
Son Dakika: Giresun'daki sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 9'a yükseldi
Hülya Avşar, balkonda bikinisiyle spor yaparken poz verdi
Hülya Avşar, balkonda bikinisiyle spor yaparken poz verdi
Songül Karlı, derin göğüs dekolteli mini elbisesiyle beğeni topladı
Songül Karlı, derin göğüs dekolteli mini elbisesiyle beğeni topladı
Doğuştan cam kemik hastası olan Nazar, iyileşmek için yardım bekliyor
Doğuştan cam kemik hastası olan Nazar, iyileşmek için yardım bekliyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Oruç Reis Murat Kurum Donald Trump Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Demet Özdemir Bergüzar Korel Murat Dalkılıç
Spor Fatih Terim Metin Oktay Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz Omar Elabdellaoui
Daha Fazla Sel Bursa Adana Yangın
Şu an buradasınız: Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon olan Bayern Münih, gelir tablosunda 2. sırada yer aldı - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.8.2020 11:02:16. #1.14#
title