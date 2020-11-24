Şampiyonlar Ligi'nde Rennes'i 2-1 yenen Chelsea, gruptan çıkmayı garantiledi
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Şampiyonlar Ligi'nde Rennes'i 2-1 yenen Chelsea, gruptan çıkmayı garantiledi

24.11.2020 23:10 | Son Güncelleme: 24.11.2020 23:29

UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu 4. hafta maçında Chelsea, deplasmanda Rennes'i 2-1 mağlup etti ve üst üste 3. galibiyetini aldı ve bitime iki maç kala gruptan çıkmayı başardı.

UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu 4. hafta karşılaşmasında Rennes, Chelsea'yi konuk etti. Roazhon Park'ta oynanan mücadeleyi Chelsea, son dakika golüyle kazandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Hudson-Odoi ve 90+1. dakikada Olivier Giroud kaydetti. Rennes'in tek sayısını ise 85. dakikada Guirassy attı.

Bu sonucun ardından gruptaki Chelsea, üst üste 3. galibiyetini aldı ve 10 puanla gruptan çıkmayı garantiledi. Üst üste 3. mağlubiyetini alan Rennes ise 1 puanla son sırada yer aldı.

Chelsea, E Grubu'nda gelecek hafta Sevilla deplasmanına konuk olacak. Rennes ise Krasnodar deplasmanına gidecek.

SEVILLA DA GARANTİLEDİ

Aynı grupta bulunan Sevilla, Krasnodar deplasmanında 2-1 kazandı ve 10 puanla gruptan çıkan ikinci ekip oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde Rennes'i 2-1 yenen Chelsea, gruptan çıkmayı garantiledi
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