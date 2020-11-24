Şampiyonlar Ligi'nde Rennes'i 2-1 yenen Chelsea, gruptan çıkmayı garantiledi

UEFA Şampiyonlar Ligi E Grubu 4. hafta maçında Chelsea, deplasmanda Rennes'i 2-1 mağlup etti ve üst üste 3. galibiyetini aldı ve bitime iki maç kala gruptan çıkmayı başardı.