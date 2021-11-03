Şampiyonlar Ligi'nde Milan'ın işi artık çok zor! İtalyan devi, sahasında Porto'yla 1-1 berabere kaldı
Şampiyonlar Ligi B Grubu 4. maçında Milan, sahasında Porto ile 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçla Devler Ligi'nde ilk puanını alan İtalyan devi, gruptan çıkma şansını zora soktu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde B Grubu 4. hafta karşılaşmasında Milan, Giuseppe Meazza Stadyumu'nda Porto'yla karşılaştı. İtalyan devi mutlak galibiyet parolasıyla çıktığı maçta sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı.
MILAN SONUNCU SIRAYA DEMİR ATTI
Konuk ekip Porto, 6. dakikada Diaz ile 1-0 öne geçti. Milan'a eşitliği getiren golü ise 61. dakikada kendi kalesine Mbemba kaydetti. Bu sonucun ardından Porto, puanını 5'e yükseltti ve 2. sırada yer aldı. Milan ise Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk puanını aldı ve son sırada yer buldu.
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