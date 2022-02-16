Şampiyonlar Ligi'nde gecenin maçı nefes kesti! Paris Saint-Germain'den Real Madrid'e son dakika sürprizi
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Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Paris Saint-Germain, sahasında Real Madrid'i 1-0 mağlup etti. Lionel Messi'nin penaltı kaçırdığı karşılaşmada, Fransız ekibi yıldız futbolcusu Kylian Mbappe'nin 90+4. dakikada attığı golle zafere ulaştı.
Şampiyonlar Ligi'nde büyük heyecan son 16 turu maçlarıyla yeniden başladı. Gecenin dev karşılaşmasında Paris Saint-Germain, sahasında Real Madrid'i son dakikada Mbappe'nin attığı golle 1-0 yendi.
PSG NET FIRSATLARI GOLE ÇEVİREMEDİ
Karşılaşmanın ilk yarısında iki takım da pozisyon üretmekte zorlandı. Fransız ekibi ikinci yarı özellikle Mbappe ve Messi'yle etkili olurken, Neymar'ın da oyuna girmesiyle zirve yapan performansı 90+4. dakikada Mbappe golle taçlandırdı. Dev maçı kazanan PSG, Real Madrid karşısında yakaladığı avantajı, 9 Mart'ta Bernabeu'da oynanacak mücadelede koruyarak çeyrek final biletini cebine koymak isteyecek.