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Şampiyonlar Ligi'nde format değişiyor! Tarihi de belli

Haberler.com - Spor
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Şampiyonlar Ligi'nde format değişiyor! Tarihi de belli

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Devler Ligi'nde Final-Four sistemine geçişle ilgili çalışmaları olduğunu açıkladı. Ceferin, bu format için 2024-25 sezonunu işaret etti.

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonu Uefa Şampiyonlar Ligi'ne Final-Four formatı ekleniyor. UEFA Başkanı Ceferin, yarı final ve final maçlarının bu usulle oynatılması yönünde çalışmaları olduğunu açıkladı.

Şampiyonlar Ligi'nde format değişiyor! Tarihi de belli

"BAŞKANLAR İLE GÖRÜŞTÜK"

Ceferin yaptığı açıklamada Şampiyonlar Ligi'nde NFL ve Super Bowl gibi final four usulü getirmek istediklerini belirterek, "Bu konuyu PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi de dahil olmak üzere bir çok kulüp başkanına ilettim, onlar da aynı fikirdeler. Çift maçlı yarı finallerde iç saha maçı oynayacak takımların gelirlerini telafi etmek dahi bu sistemle mümkün olabilir" ifadelerini kullandı.

Haberler.com - Spor

UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA, Spor, Haberler

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