Şampiyonlar Ligi'nde format değişiyor! Tarihi de belli

Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en büyük organizasyonu Uefa Şampiyonlar Ligi'ne Final-Four formatı ekleniyor. UEFA Başkanı Ceferin, yarı final ve final maçlarının bu usulle oynatılması yönünde çalışmaları olduğunu açıkladı.

"BAŞKANLAR İLE GÖRÜŞTÜK"

Ceferin yaptığı açıklamada Şampiyonlar Ligi'nde NFL ve Super Bowl gibi final four usulü getirmek istediklerini belirterek, "Bu konuyu PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi de dahil olmak üzere bir çok kulüp başkanına ilettim, onlar da aynı fikirdeler. Çift maçlı yarı finallerde iç saha maçı oynayacak takımların gelirlerini telafi etmek dahi bu sistemle mümkün olabilir" ifadelerini kullandı.

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