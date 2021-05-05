Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea, Real Madrid'i eleyerek finalde Manchester City'nin rakibi oldu

Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Chelsea, sahasında Real Madrid'i 2-0 mağlup ederek İstanbul biletini alan 2. takım oldu. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak finalde iki İngiliz ekibi Manchester City ile Chelsea, Avrupa'nın en büyüğü olmak için karşı karşıya gelecek.