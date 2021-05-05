Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea, Real Madrid'i eleyerek finalde Manchester City'nin rakibi oldu
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Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea, Real Madrid'i eleyerek finalde Manchester City'nin rakibi oldu

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Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Chelsea, sahasında Real Madrid'i 2-0 mağlup ederek İstanbul biletini alan 2. takım oldu. Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanacak finalde iki İngiliz ekibi Manchester City ile Chelsea, Avrupa'nın en büyüğü olmak için karşı karşıya gelecek.

Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Chelsea, sahasında Real Madrid'le karşılaştı. Maviler deplasmanda 1-1 berabere kaldığı rakibini evinde 2-0'la geçerek finale yükseldi.

FİNALDE RAKİP MANCHESTER CITY

Karşılaşmada oyunun mutlak hakimi olan Chelsea, 28. dakikada Timo Werner ve 85. dakikada Mount'un golüyle karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı. İlk maçı da deplasmanda 1-1'lik skorla geçen Chelsea toplamda 3-1'lik galibiyete ulaşarak adını finale yazdıran ikinci takım oldu. 29 Mayıs'ta İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak finalde bir diğer İngiliz takımı Chelsea'nin rakibi Manchester City olacak.

Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea, Real Madrid'i eleyerek finalde Manchester City'nin rakibi oldu
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