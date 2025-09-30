Haberler

Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? 30 Eylül bu akşamki Şampiyonlar Ligi maçlarını hangi kanal veriyor?

Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? 30 Eylül bu akşamki Şampiyonlar Ligi maçlarını hangi kanal veriyor?
Güncelleme:
Futbolseverlerin merakla beklediği Şampiyonlar Ligi maçlarının hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu. Peki, Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? İşte 30 Eylül Şampiyonlar Ligi maçlarının yayın bilgisi...

Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? Bu akşam Şampiyonlar Ligi'nde dev mücadeleler oynanacak. Futbolseverlerin merakla beklediği Şampiyonlar Ligi maçlarının hangi kanalda yayınlanacağı belli oldu. Ayrıntılar...

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?

19.45 Atalanta-Club Brugge (Tabii Spor 1)

19.45 Kairat-Real Madrid (Tabii Spor)

22.00 Inter-Slavia Prag (Tabii Spor)

22.00 Chelsea-Benfica (Tabii Spor)

22.00 Atletico Madrid-Eintracht Frankfurt (Tabii Spor)

22.00 Bodo/Glimt-Tottenham (Tabii Spor)

22.00 Olimpik Marsilya-Ajax (Tabii Spor)

22.00 Galatasaray-Liverpool (TRT 1)

22.00 Pafos-Bayern Münih (Tabii Spor)

Şampiyonlar Ligi'nde yarınki maçlar:

19.45 Union Saint-Gilloise-Newcastle United

19.45 Karabağ-Kopenhag

22.00 Arsenal-Olympiakos

22.00 Bayer Leverkusen-PSV

22.00 Villareal-Juventus

22.00 Napoli-Sporting Lizbon

22.00 Monaco-Manchester City

22.00 Borussia Dortmund-Athletic Bilbao

22.00 Barcelona-Paris Saint-Germain

