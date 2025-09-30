Şampiyonlar Ligi maçları hangi kanalda? 30 Eylül bu akşamki Şampiyonlar Ligi maçlarını hangi kanal veriyor?
ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇLARI HANGİ KANALDA?
19.45 Atalanta-Club Brugge (Tabii Spor 1)
19.45 Kairat-Real Madrid (Tabii Spor)
22.00 Inter-Slavia Prag (Tabii Spor)
22.00 Chelsea-Benfica (Tabii Spor)
22.00 Atletico Madrid-Eintracht Frankfurt (Tabii Spor)
22.00 Bodo/Glimt-Tottenham (Tabii Spor)
22.00 Olimpik Marsilya-Ajax (Tabii Spor)
22.00 Galatasaray-Liverpool (TRT 1)
22.00 Pafos-Bayern Münih (Tabii Spor)
Şampiyonlar Ligi'nde yarınki maçlar:
19.45 Union Saint-Gilloise-Newcastle United
19.45 Karabağ-Kopenhag
22.00 Arsenal-Olympiakos
22.00 Bayer Leverkusen-PSV
22.00 Villareal-Juventus
22.00 Napoli-Sporting Lizbon
22.00 Monaco-Manchester City
22.00 Borussia Dortmund-Athletic Bilbao
22.00 Barcelona-Paris Saint-Germain