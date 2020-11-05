Şampiyonlar Ligi maç sonuçları: UEFA Şampiyonlar Ligi puan durumu, Şampiyonlar Ligi maçları
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Şampiyonlar Ligi maç sonuçları: UEFA Şampiyonlar Ligi puan durumu, Şampiyonlar Ligi maçları

05.11.2020 09:09 | Son Güncelleme: 05.11.2020 09:14
Şampiyonlar Ligi maç sonuçları: UEFA Şampiyonlar Ligi puan durumu, Şampiyonlar Ligi maçları

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2020-2021 sezonu grup maçlarının 3. hafta maçları tamamlandı ve puan tablosu netleşti. Şampiyonlar Ligi toplu sonuçları ise sporseverler için haberimizde. 3 Kasım UEFA Şampiyonlar Ligi maç sonuçları araştırılıyor. İşte, Şampiyonlar Ligi puan durumu ve 4 hafta maçları...

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2020-2021 sezonu 4. hafta maçları neler? Medipol Başakşehir - Manchester United'ın karşı karşıya geldiği mücadele, Başakşehir'in 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı. PSG yenilgisini Manchester maçı ile gideren takımın galibiyeti sonrası Şampiyonlar Ligi H grubunda da tablo değişti. Şampiyonlar Ligi maç sonuçları...

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ SONUÇLARI

4 Kasım:

E GRUBU

Chelsea (İngiltere) - Rennes (Fransa): 3-0

Sevilla (İspanya) - Krasnodar (Rusya): 3-2

F GRUBU

Zenit (Rusya) - Lazio (İtalya): 1-1

Club Brugge (Belçika) - Borussia Dortmund (Almanya): 0-3

G GRUBU

Barcelona (İspanya) - Dinamo Kiev (Ukrayna): 2-1

Ferencvaros (Macaristan) - Juventus (İtalya): 1-4

H GRUBU

Medipol Başakşehir - Manchester United (İngiltere): 2-1

Leipzig (Almanya) - Paris Saint-Germain (Fransa): 2-1

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU

E Grubu:

Chelsea - 7

Sevilla - 7

Krasnodar - 1

Rennes - 1

F Grubu:

Borussia Dortmund - 6

Lazio - 5

Club Brugge - 4

Zenit - 1

G Grubu

Barcelona - 9

Juventus - 6

Dinamo Kiev - 1

Ferençvaroş - 1

H Grubu:

Manchester United - 6

RB Leipzig - 6

PSG - 3

Medipol Başakşehir - 3

4. HAFTA MAÇLARI

24 Kasım maçları:

20.55 Rennes - Chelsea

20.55 Krasnodar - Sevilla

23.00 Manchester United - Medipol Başakşehir

23.00 Dinamo Kiev - Barcelona

23.00 PSG - RB Leipzig

23.00 Lazio - Zenit

23.00 Borussia Dortmund - Club Brugge

23.00 Juventus - Ferençvaroş

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