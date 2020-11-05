Şampiyonlar Ligi maç sonuçları: UEFA Şampiyonlar Ligi puan durumu, Şampiyonlar Ligi maçları
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2020-2021 sezonu grup maçlarının 3. hafta maçları tamamlandı ve puan tablosu netleşti. Şampiyonlar Ligi toplu sonuçları ise sporseverler için haberimizde. 3 Kasım UEFA Şampiyonlar Ligi maç sonuçları araştırılıyor. İşte, Şampiyonlar Ligi puan durumu ve 4 hafta maçları...
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2020-2021 sezonu 4. hafta maçları neler? Medipol Başakşehir - Manchester United'ın karşı karşıya geldiği mücadele, Başakşehir'in 2-1'lik üstünlüğü ile tamamlandı. PSG yenilgisini Manchester maçı ile gideren takımın galibiyeti sonrası Şampiyonlar Ligi H grubunda da tablo değişti. Şampiyonlar Ligi maç sonuçları...
ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ SONUÇLARI
4 Kasım:
E GRUBU
Chelsea (İngiltere) - Rennes (Fransa): 3-0
Sevilla (İspanya) - Krasnodar (Rusya): 3-2
F GRUBU
Zenit (Rusya) - Lazio (İtalya): 1-1
Club Brugge (Belçika) - Borussia Dortmund (Almanya): 0-3
G GRUBU
Barcelona (İspanya) - Dinamo Kiev (Ukrayna): 2-1
Ferencvaros (Macaristan) - Juventus (İtalya): 1-4
H GRUBU
Medipol Başakşehir - Manchester United (İngiltere): 2-1
Leipzig (Almanya) - Paris Saint-Germain (Fransa): 2-1
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ PUAN DURUMU
E Grubu:
Chelsea - 7
Sevilla - 7
Krasnodar - 1
Rennes - 1
F Grubu:
Borussia Dortmund - 6
Lazio - 5
Club Brugge - 4
Zenit - 1
G Grubu
Barcelona - 9
Juventus - 6
Dinamo Kiev - 1
Ferençvaroş - 1
H Grubu:
Manchester United - 6
RB Leipzig - 6
PSG - 3
Medipol Başakşehir - 3
4. HAFTA MAÇLARI
24 Kasım maçları:
20.55 Rennes - Chelsea
20.55 Krasnodar - Sevilla
23.00 Manchester United - Medipol Başakşehir
23.00 Dinamo Kiev - Barcelona
23.00 PSG - RB Leipzig
23.00 Lazio - Zenit
23.00 Borussia Dortmund - Club Brugge
23.00 Juventus - Ferençvaroş