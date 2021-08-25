Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman yapılacak? UCL kura çekimi ne zaman 2021? UEFA Şampiyonlar Ligi grup kura çekimi ne zaman, saat kaçta yapılacak?
UCL kura çekimi ne zaman 2021? Temsilcimiz Beşiktaş'ın da grup etabından katılacağı Şampiyonlar Ligi kura çekimine sayılı günler kaldı. Bu yıl ve önümüzdeki yıl Şampiyonlar Ligi kura çekiminin İstanbul'da gerçekleşeceğinin açıklanmasının ardından vatandaşlar tarafından merak edilmeye başlandı. Peki, Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? UCL kura çekimi ne zaman 2021? UEFA Şampiyonlar Ligi grup kura çekimi ne zaman yapılacak? Şampiyonlar Ligi torbalarında kimler var? Beşiktaş kaçıncı torbada?
Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman yapılacak? Geçtiğimiz yıl daha önce İstanbul'da yapılacağı açıklanan Şampiyonlar Ligi Finali, koronavirüs nedeniyle Portekiz'in Porto kentine alınmıştı. 2023 Şampiyonlar Ligi Finali'nin ve 2021-22 ile 2022-23 sezonu Avrupa Kupaları grup kuralarının İstanbul'da olacağının açıklanmasının ardından yapılacak kura çekimleri vatandaşlar tarafından en çok merak edilen konular arasında yer almakta. Vatandaşlar "Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? UCL kura çekimi ne zaman 2021? UEFA Şampiyonlar Ligi grup kura çekimi ne zaman yapılacak?" sorularına cevap aramakta. İşte detaylar...
ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup kuraları 26 Ağustos 2021 Perşembe saat 19:00'da İstanbul'da çekilecek. Kura çekiminde geçtiğimiz sezon şampiyon olan Beşiktaş'ta yer alacak.
Grup maçları 14-15 Eylül 2021 tarihlerinde başlayacak, 7-8 Aralık 2021 tarihlerinde tamamlanacak.
Final, 28 Mayıs 2022 tarihinde oynanacak.
İstanbul'da yapılacak olan Final ve Kura Çekimleri hakkında TFF'nin açıklaması şu şekilde;
"Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada, "Karara göre, 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finali, Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümü olan 2023 yılında İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nun ev sahipliğinde oynanacak. Stadyumda önce 2020, sonra da 2021 Şampiyonlar Ligi finalinin yapılması planlanmış, ancak her iki sezonda da Covid-19 pandemisi kaynaklı uygulamalar sebebiyle bu gerçekleşmemişti.
UEFA Yönetim Kurulu, 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin yanı sıra Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi grup aşaması kura çekimlerini ve ödül törenlerini içeren sezon başı gala etkinliğinin de 2021-2022 sezonundan başlayarak 2 yıl üst üste İstanbul'da yapılması kararını aldı" denildi.
ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?
Haliç Kongre Merkezi'nde yapılacak olan kura çekimi saat 19.00'dan itibaren UEFA'nın resmi sayfasından canlı olarak yayınlanacak.
BEŞİKTAŞ HANGİ TORBADAN KATILACAK?
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'ne hangi torbadan katılacağı play-off turunda alıncak sonuçlara göre belli olacak. Kartal'dan daha iyi puana sahip olan Shakhtar Donetsk, Salzburg ve Benfica'dan birinin play-off turunda elenmesi durumunda Beşiktaş 3. torbada yer alacak. 3 takımında katılması durumunda Kartal 4. torbadan katılacak.
1. TORBA
Chelsea
Villarreal
Atletico Madrid
Manchester City
Bayern Münih
Inter
Lille
Sporting Lizbon
2. TORBA
Real Madrid
Barcelona
juventus
Manchester United
PSG
Liverpool
Sevilla
Borussia Dortmund
3. TORBA
Porto
Ajax
Shakhtar Donetsk*
RB Leipzig
Salzburg*
Benfica*
Atalanta
Zenit
4. TORBA
BEŞİKTAŞ
Dinamo Kiev
Dinamo Zagreb*
Club Brugge
Young Boys*
Milan
Ludogorets*
Wolfsburg
"*" işareti olan kulüpler play-off turunda mücadele etmekte.