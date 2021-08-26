Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? UCL kura çekimi ne zaman 2021-2022? Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? sorusu en çok merak edilen konular arasında. Temsilcimiz Beşiktaş'ın da 4. torbada yer alacağı Şampiyonlar Ligi kura çekimi ile ilgili detaylar haberimizde. Peki, Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? UCL kura çekimi ne zaman 2021-2022? Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi playoff mücadelelerinin ardından torbalar belli oldu. Temsilcimiz Beşiktaş'ın 4. Torbadan katılacağının kesinleşmesinin ardından, futbol severler tarafından en çok merak edilen konu Şampiyonlar Ligi kuralarının ne zaman çekileceği ve Beşiktaş'ın muhtemel rakiplerinin kimler olduğu oldu. Vatandaşlar konuyla alakalı internette en çok "Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? UCL kura çekimi ne zaman 2021-2022? Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri kimler?"Şampiyonlar Ligi kura çekimi tarihleri ve torbalara haberimizden ulaşabilirsiniz. İşte Beşiktaş'ın muhtemel rakipleri!

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN YAPILACAK?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup kuraları 26 Ağustos 2021 Perşembe saat 19:00'da İstanbul'da çekilecek. Kura çekiminde geçtiğimiz sezon şampiyon olan Beşiktaş'ta yer alacak.

Grup maçları 14-15 Eylül 2021 tarihlerinde başlayacak, 7-8 Aralık 2021 tarihlerinde tamamlanacak.

Final, 28 Mayıs 2022 tarihinde oynanacak. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

İstanbul'da yapılacak olan Final ve Kura Çekimleri hakkında TFF'nin açıklaması şu şekilde;

"Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) yapılan açıklamada, "Karara göre, 2023 UEFA Şampiyonlar Ligi finali, Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümü olan 2023 yılında İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nun ev sahipliğinde oynanacak. Stadyumda önce 2020, sonra da 2021 Şampiyonlar Ligi finalinin yapılması planlanmış, ancak her iki sezonda da Covid-19 pandemisi kaynaklı uygulamalar sebebiyle bu gerçekleşmemişti.

UEFA Yönetim Kurulu, 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin yanı sıra Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi grup aşaması kura çekimlerini ve ödül törenlerini içeren sezon başı gala etkinliğinin de 2021-2022 sezonundan başlayarak 2 yıl üst üste İstanbul'da yapılması kararını aldı" denildi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?

Haliç Kongre Merkezi'nde yapılacak olan kura çekimi saat 19.00'dan itibaren UEFA'nın resmi sayfasından canlı olarak yayınlanacak.

İŞTE BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ!

1. TORBA Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

Atletico Madrid

Bayern Münih

Chelsea

Lille

Manchester City

Inter Milan

Sporting Lisbon

Villarreal

2. TORBA

Barcelona

Borussia Dortmund

Juventus

Manchester United

Liverpool

PSG

Real Madrid

Sevilla

3. TORBA

Atalanta

Ajax

Benfica

Leipzig

Porto

Shakhtar Donetsk

Salzburg

Zenit

4. TORBA