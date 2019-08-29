Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Canlı izle

29.08.2019 08:08

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kura çekimi zamanı geldi. Devler Ligi gruplarına kalan son takımlar dün akşam yapılan maçlar ile belli oldu. Temsilcimiz Galatasaray direkt olarak gruplara katılıyor. Sarı kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi kura çekimine 4. torbadan katılacak. Peki, Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Şampiyonlar Ligi kura çekiminde hangi takım hangi torbada yer alıyor?

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gruplar, Monaco'da TSİ 19.00'da çekilecek kuraların ardından belli olacak. Geçen sezon Süper Lig'de şampiyon olarak turnuvaya doğrudan katılma hakkı elde eden Galatasaray, kura çekiminde 4. torbada yer alacak. Şampiyonlar Ligi kura çekimi, beIN Sports Haber'den naklen yayınlanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE

ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ: HANGİ TORBADA HANGİ TAKIMLAR VAR?

1. torba: Liverpool, Chelsea, Manchester City (İngiltere), Barcelona (İspanya), Juventus (İtalya), Bayern Münih (Almanya), Paris Saint-Germain (Fransa), Zenit (Rusya)

2. torba: Real Madrid, Atletico Madrid (İspanya), Borussia Dortmund (Almanya), Napoli (İtalya), Shakhtar Donetsk (Ukrayna), Tottenham Hotspur (İngiltere), Ajax (Hollanda), Benfica (Portekiz)

3. torba: Olympique Lyon (Fransa), Bayer Leverkusen (Almanya), Salzburg (Avusturya), Olympiakos (Yunanistan), Club Brugge (Belçika), Valencia (İspanya), Inter (İtalya), Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

4. torba: Galatasaray (Türkiye), Lokomotiv Moskova (Rusya), Genk (Belçika), Leipzig (Almanya), Slavia Prag (Çekya), Kızılyıldız (Sırbistan), Atalanta (İtalya), Lille (Fransa)

GRUP MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

"Devler Ligi"nde grup maçları 17-18 Eylül'de başlayıp 10-11 Aralık'ta sona erecek.

Geçen sezon İngiliz ekibi Liverpool'un mutlu sona ulaştığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nin finali, 30 Mayıs Cumartesi günü Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak.