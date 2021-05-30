Şampiyonlar Ligi kupasını üst üste 3. kez Alman bir teknik direktör kazandı

Şampiyonlar Ligi'ni Tuchel yönetimindeki Chelsea'nin kazanmasının ardından Alman hocaların inanılmaz başarısı dikkat çekti. Devler Ligi'nde son 3 kupada Alman hocaların elinde havaya yükseldi. 2019 yılından bu yana sırasıyla Jürgen Klopp, Hansi Flick ve Thomas Tuchel bu sevinci yaşayan teknik direktörler oldu.