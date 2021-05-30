Şampiyonlar Ligi kupasını üst üste 3. kez Alman bir teknik direktör kazandı
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Şampiyonlar Ligi kupasını üst üste 3. kez Alman bir teknik direktör kazandı

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Şampiyonlar Ligi'ni Tuchel yönetimindeki Chelsea'nin kazanmasının ardından Alman hocaların inanılmaz başarısı dikkat çekti. Devler Ligi'nde son 3 kupada Alman hocaların elinde havaya yükseldi. 2019 yılından bu yana sırasıyla Jürgen Klopp, Hansi Flick ve Thomas Tuchel bu sevinci yaşayan teknik direktörler oldu.

Şampiyonlar Ligi finalinde Manchester City'e göz açtırmayan Chelsea, 1-0'lık skorla kupayı müzesine götüren taraf oldu. Maviler'in mutlu sona ulaşmasının ardından Alman hocaların başarı başarısı dikkat çekti.

ÜST ÜSTE 3. KEZ ALMAN HOCA KAZANDI

Thomas Tuchel geçtiğimiz sezon PSG'ye final oynatmış ancak Bayern Münih'e elenmekten kurtulamamıştı. Sezon ortasında geldiği Chelsea'de kusursuza yakın performans sergileyen Tuchel böylelikle kariyerinin ilk Avrupa kupasına ulaşmayı başardı. Öte yandan Tuchel'in Chelsea ile kupa alması ile birlikte Şampiyonlar Ligi şampiyonlukları üst üste 3. kez Alman teknik adamların elinde kalmış oldu. 2019'da Liverpool'un başındaki Jürgen Klopp kupayı alırken 2020'de Bayern Münih'in başındaki Hansi Flick Şampiyonlar Ligi zaferine ulaşmıştı.

Şampiyonlar Ligi kupasını üst üste 3. kez Alman bir teknik direktör kazandı
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon Chelsea
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon Chelsea
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon Chelsea
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde şampiyon Chelsea
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