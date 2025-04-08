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Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları tek maç mı, rövanşı var mı?

Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları tek maç mı, rövanşı var mı?
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UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek final heyecanı Arsenal - Real Madrid ve Bayern Münih İnter maçları ile başladı. Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları, çift maç eleminasyon sistemine göre oynandığı merak edildi. Peki, Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları tek maç mı, rövanşı var mı?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final heyecanı bugün Arsenal - Real Madrid ve Bayern Münih İnter maçları ile başladı. Peki, Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları tek maç mı, rövanşı var mı?

BU HAFTA HANGİ MAÇLAR VAR?
Bugün :

22.00 Arsenal (İngiltere)-Real Madrid (İspanya)

Arsenal ile Real Madrid arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, CBC Sport, tabii Spor kanallarından canlı maç izlenebilecek.

22.00 Bayern Münih (Almanya)-Inter (İtalya)

Bayern Münih ile Inter arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, TRT Spor, İçtimai TV kanallarından canlı maç izlenebilecek.

Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları tek maç mı, rövanşı var mı?

Yarın :

22.00 Paris Saint-Germain (Fransa)-Aston Villa (İngiltere)

PSG ile Aston Villa arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, TRT 1, İçtimai TV kanallarından canlı maç izlenebilecek.

22.00 Barcelona (İspanya)-Borussia Dortmund (Almanya)

Barcelona ile B.Dortmund arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi maçı, CBC Sport, tabii Spor kanallarından canlı maç izlenebilecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ ÇEYREK FİNAL MAÇLARI TEK MAÇ MI?

Şampiyonlar Ligi çeyrek final maçları çift maç eleminasyon sistemine göre oynanmaktadır.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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