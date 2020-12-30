Şampiyonlar, geleceğe nefes oldu
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Şampiyonlar, geleceğe nefes oldu

30.12.2020 12:23 | Son Güncelleme: 30.12.2020 13:34

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün "Şampiyonlar Geleceğe Nefes Oluyor" sloganıyla düzenlediği, milli sporcuların adının yaşatılacağı hatıra ormanı için fidan dikildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün "Şampiyonlar Geleceğe Nefes Oluyor" sloganıyla düzenlediği, milli sporcuların adının yaşatılacağı hatıra ormanı için fidan dikildi.

Ahmet Cömert Spor Salonu'nun yanında, 115 sporunun katılımıyla gerçekleştirilen organizasyona, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu da katıldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı gençlik merkezi üyeleri ve gençlik liderlerinin de gönüllü olarak yer aldığı organizasyonda, 115 sporcunun ismi dikilen fidanlarda yaşatıldı.

Burada açıklamada bulunan Burhanettin Hacıcaferoğlu, sporcuların, çevreye ve doğaya saygılı birer vatandaş olarak yetişmelerinin önemine dikkati çekerek, "Şampiyonlar Geleceğe Nefes Oluyor sloganıyla toplandık. Tüm şampiyonlarımıza ağaç verildi. Şampiyonlarımızın hepsinin bir dikili ağacı olsun istedik. Ağaç bir nefestir. Doğayı ve çevreyi koruyan bir nesil yetiştirmemiz lazım. Gençlerimize de o bilinci vermek istedik. Şampiyon sporcular ve gönüllü gençlerimizle güzel bir etkinlik gerçekleştirdik." ifadelerini kullandı.

Türkiye Muaythai Federasyonu İstanbul İl Temsilcisi, teknik direktör ve milli sporcu Halis Avşar ise etkinliğin pandemi döneminde kendileri için moral ve motivasyon kaynağına dönüştüğünü dile getirdi.

Muaythai branşında Avrupa ikincisi milli sporcu Elif Özcan da "Avrupa'da ve dünyada bayrağımızı temsil ettik. Bunun için antrenörüme çok teşekkür ediyorum. Çok güzel bir etkinlik olmuş. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne katkılarından dolayı çok teşekkür ederim." şeklinde konuştu.

Şampiyonlar, geleceğe nefes oldu
Şampiyonlar, geleceğe nefes oldu
Şampiyonlar, geleceğe nefes oldu
Şampiyonlar, geleceğe nefes oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Özcan

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