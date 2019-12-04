Şampiyonlar ayağının tozuyla Başkan Uygur'u ziyaret etti

04.12.2019 17:17 | Son Güncelleme: 04.12.2019 17:22

Torbalı Belediyespor Güreş Kulübü öğrencileri, katıldıkları iki ayrı organizasyondan Torbalı'ya madalya ile döndü. Güreşçiler, ayağının tozuyla Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur'u ziyaret etti.



Kısa bir süre önce İzmir'in Torbalı ilçesinde kurulan Torbalı Belediyespor Güreş Kulübü öğrencileri, büyük başarı yakaladı. Okullararası güreş şampiyonasında Şehit Cengiz Tokur Anadolu İmam Hatip Lisesi adına katılan 10. sınıf öğrencileri Orçun Kazak ve Gökhan Yaman, İzmir şampiyonasında birinci, akabinde katıldıkları İstanbul grup elemelerinde ise üçüncü oldu. Ayrı ayrı sıkletlerde kazandıkları başarılarla iki ay sonra gerçekleşecek olan Türkiye Güreş Şampiyonasına katılmaya hak kazanan sporcular, antrenörleri İsmail Erdoğan ile birlikte Torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur'u ziyaret etti.



Başkan Uygur'a madalyaları ile gelen genç sporcular, kulüp kurulduğundan bu yana kendilerine her konuda destek olduğu için Uygur'a teşekkürlerini iletti.



Her zaman sporcuların yanında olduklarını ifade eden torbalı Belediye Başkanı İsmail Uygur, "Gençlerin sporla ilgilenmesi ve bu alanda başarılar elde etmesi bizim de göğsümüzü kabartıyor. Bu gençlerimizin Türkiye şampiyonasında da önemli başarılar elde edeceğine olan inancımız tam. Torbalı Belediyesi olarak her zaman sporun ve sporcunun yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. - İZMİR

Kaynak: İHA