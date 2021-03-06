Şampiyona şampiyonlar ligi standardında stadyum
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Şampiyona şampiyonlar ligi standardında stadyum

06.03.2021 16:16 | Son Güncelleme: 06.03.2021 16:47

- Şampiyona şampiyonlar ligi standardında stadyum Geçmiş yıllarda birçok profesyonel takımı konuk eden Mustafakemalpaşa İlçe Stadyumu, saha içi zeminiyle Süper Lig takımlarını bile kıskandırıyor.

- Şampiyona şampiyonlar ligi standardında stadyum

BURSA - Geçmiş yıllarda birçok profesyonel takımı konuk eden Mustafakemalpaşa İlçe Stadyumu, saha içi zeminiyle Süper Lig takımlarını bile kıskandırıyor.

Korona virüs tedbirleri kapsamında Bölgesel Amatör Liglerin ertelenmesini fırsata çeviren Mustafakemalpaşa Belediyesi, ilçe stadında 17 Nisanda başlayacak yeni sezon hazırlıklarını tamamladı. Geçen sezon amatör kulüplere ev sahipliği yapan saha, yine zeminiyle konuk yönetici ve futbolcuları imrendirmişti. Yapılan çalışmaların ardından havadan görüntülenen saha zemini adeta görsel bir şölene dönüşürken Süper Lig'de oynayıp zeminden yakınan ve arayışa giren profesyonel kulüplere de örnek oluyor.

Öte yandan bu sezon BAL liginde mücadele edecek olan Mustafakemalpaşaspor Belediye Kulübünde de hazırlıklar aralıksız sürerken futbolcularda ilk düdük heyecanı yaşanıyor. Mustafakemalpaşa Belediye Başkanı Mehmet Kanar, "Her alanda olduğu gibi spora ve gençlere destek verdiklerinin altını çizerek ilçe futbol takımımıza da son derece önem veriyoruz. Hem sahamızla hem futbolcularımızla kaliteli işler yapıyoruz" dedi.

İlçe stadının şampiyonlar ligi standartlarında olduğunu söyleyen Başkan Kanar, inşallah takımımız yeni sezonda başarısını sürdürmeye devam edecek şeklinde konuştu.

Şampiyona şampiyonlar ligi standardında stadyum
Şampiyona şampiyonlar ligi standardında stadyum
Şampiyona şampiyonlar ligi standardında stadyum
Şampiyona şampiyonlar ligi standardında stadyum
Şampiyona şampiyonlar ligi standardında stadyum

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ONUR NUYAN

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