SPOR Şampiyon yüzücü Sümeyye Boyacı: Bir ilki gerçekleştirmek istiyorum
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SPOR Şampiyon yüzücü Sümeyye Boyacı: Bir ilki gerçekleştirmek istiyorum

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SPOR Şampiyon yüzücü Sümeyye Boyacı: Bir ilki gerçekleştirmek istiyorumEnver ALAS / İSTANBUL, (DHA) - 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'ndan madalya ile dönmek istediğini belirten Paralimpik milli yüzücü Sümeyye Boyacı, "Hedefim, en iyi derecemi yapmak.

SPOR Şampiyon yüzücü Sümeyye Boyacı: Bir ilki gerçekleştirmek istiyorum

Enver ALAS/ İSTANBUL, (DHA) - 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'ndan madalya ile dönmek istediğini belirten Paralimpik milli yüzücü Sümeyye Boyacı, "Hedefim, en iyi derecemi yapmak. Bu derecenin de bana madalya getireceğini düşünüyorum. Bu zamana kadar, olimpiyat oyunlarında da paralimpik oyunlarda da yüzme branşında henüz madalya alınmamış. Bir ilki gerçekleştirmek istiyorum" diye konuştu.

Japonya'nın başkenti Tokyo'da 24 Ağustos - 5 Eylül tarihlerinde düzenlenecek 16'ncı Paralimpik Oyunları'nda mücadele edecek milli sporcular, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılımıyla düzenlenen törenle İstanbul Havalimanı'ndan Tokyo'ya uğurlandı. İlk kez paralimpik oyunlarda yarışacak olan şampiyon yüzücü Sümeyye Boyacı da kafilede yer aldı. Tokyo'ya hareketinden önce İstanbul Havalimanı VIP Salonu'nda Demirören Haber Ajansı'na (DHA) konuşan başarılı sporcu, 5 yıldır paralimpik oyunları için hazırlandığını ifade etti. Ağır antrenmanlarla uzun bir zamandır hazırlandığını belirten Boyacı, "Bir sporcunun gelebileceği en üst noktadayız şu anda ve paralimpik olimpiyatlara gidiyoruz. Çok heyecanlıyım ve çok mutluyum. Kendi en iyi derecemi yapmak istiyorum. Daha sonrasında zaten bir madalya geleceğini biliyorum" dedi.

"30 AĞUSTOS'TA ÇİFTE BAYRAM YAŞARIZ İNŞALLAH"

Paralimpik oyunların pandemi nedeniyle bir yıl ertelendiğini hatırlatan Sümeyye Boyacı, hazırlıkların da pandemi koşullarında gerçekleştiğini kaydetti. Boyacı, "Pandemi döneminde günde 2 antrenman yapıyordum. Bu antrenmanlar yaklaşık 7 saat kadar sürüyordu. Günümün 3'te 1'i havuzda geçiyordu. Geri kalan zamanlarda mental ve psikolojik hazırlıklar yapıyordum. Paralimpik olimpiyatlarının bizim için çok iyi olacağını düşünüyorum. Favori yarışım 30 Ağustos'ta olacak. İnşallah çifte bayram yaşarız. Hedefim, en iyi derecemi yapmak. Bu derecenin de bana madalya getireceğini düşünüyorum. Bu zamana kadar olimpiyat oyunlarında da paralimpik oyunlarda da yüzme branşında henüz madalya alınmamış. Bir ilki gerçekleştirmek istiyorum. Yüzmede saliseler çok fazla oynuyor. 1 saniyede ilk 8'de de olabilirsin sonuncu da olabilirsin. Çok kritik bir yarış olacak" ifadelerini kullandı.

"TÜM TÜRKİYE'NİN DESTEĞİNİ ARKAMIZDA HİSSEDİYORUZ"

Bu süreçte kendisini destekleyen ve mesaj ileten herkese teşekkür eden Sümeyye Boyacı, tüm Türkiye'nin desteğini arkasında hissettiğini belirtti. Boyacı, "Seyircisiz oynanacak bir paralimpik oyunları olacak. Her ne kadar fiziken yanımızda olamasalar bile kalben yanımızda olduklarını hissediyoruz" şeklinde konuştu.

SPOR Şampiyon yüzücü Sümeyye Boyacı: Bir ilki gerçekleştirmek istiyorum
SPOR Şampiyon yüzücü Sümeyye Boyacı: Bir ilki gerçekleştirmek istiyorum
SPOR Şampiyon yüzücü Sümeyye Boyacı: Bir ilki gerçekleştirmek istiyorum
SPOR Şampiyon yüzücü Sümeyye Boyacı: Bir ilki gerçekleştirmek istiyorum
SPOR Şampiyon yüzücü Sümeyye Boyacı: Bir ilki gerçekleştirmek istiyorum

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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