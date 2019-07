Fenerbahçe'nin yeni transferi Alman milli futbolcu Max Kruse, yeni sezon hazırlıklarında her şeyin yolunda gittiğini belirterek, "Antrenmanlar zorlu geçiyor ama bu çok önemli. Çünkü eğer şampiyon olmak istiyorsanız iyi çalışmanız gerekiyor. O yüzden her şeyin yolunda gittiğini söyleyebilirim." dedi.

Kruse, yeni sezon hazırlıkları kapsamında Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Topuk Yaylası Tesisleri'nde FBTV'ye açıklamalarda bulundu.

Sarı-lacivertli takımın 3 yıllığına renklerine kattığı Alman milli futbolcu Max Kruse, "Tesisler gerçekten çok güzel, antrenmanlar zorlu geçiyor ama bu çok önemli. Çünkü eğer şampiyon olmak istiyorsanız iyi çalışmanız gerekiyor. O yüzden her şeyin yolunda gittiğini söyleyebilirim." diye konuştu.

Sezon hazırlıklarında arkadaşlık ortamının üst seviyede olduğunu aktaran Kruse, şunları kaydetti:

"Daha önce Almanya'da bulunmuş oyuncularla konuştum. Mehmet Ekici, Tolga Ciğerci, Tolgay Arslan gibi takım arkadaşlarımla buraya gelmeden önce iletişime geçtim. Geldikten sonra da buradaki arkadaşlık ortamının son derece üst seviyede olduğunu gördüm. Tabii yine de bir dil sorunu oluyor. Biraz daha zaman geçtikten sonra Türkçe öğrenmeye başlayınca en azından o dil bariyerini aşacağımı düşünüyorum. Arkadaşlık gerçekten çok iyi bir seviyede."

Takımda Tolgay Arslan, Mehmet Ekici ve Tolga Ciğerci gibi aynı dili konuşabilen arkadaşlarının olmasının avantaj olduğunu kaydeden Kruse, şunları söyledi:

"Başlangıçta aynı dili konuşmak bir avantaj ve bu avantajı kullanıyorum. Almanca dışında çevirmenler bize yardımcı oluyor. Birkaç kelime de olsa Türkçe'yi öğrenmeye başladım. Bunu da geliştireceğime inanıyorum. Futbolun içerisinde birlikte paylaştığınız çok şey var ve umarım bu sezon birçok maçı beraber kazanacağız."

"Yemekten sonra da çay güzel gidiyor"

Türk mutfağını çok beğendiğini vurgulayan Max Kruse, "Temsilcilerimden bir tanesi Türk olduğu için çaya aşinalığım vardı. Ama tesislerimizdeki hava da çok güzel, yemekten sonra da çay güzel gidiyor. Türk yemekleri çok güzel, biraz dikkat etmem gerekiyor. Almanya'da bu kadar güzel yemek yok. O yüzden burada biraz daha dikkat etmem gerekiyor." şeklinde konuştu.

Kruse, İstanbul'un çok güzel bir şehir olduğunu anlatarak "İstanbul hakkında çok güzel şeyler duydum: Hava, yemekler, şehir… her şey çok güzel. Aynı zamanda çok büyük de bir şehir." değerlendirmesinde bulundu.

