Şampiyon olan Kocaeli'nin hocası, kutlama esnasında solunum cihazından destek aldı
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Şampiyon olan Kocaeli'nin hocası, kutlama esnasında solunum cihazından destek aldı

Şampiyon olan Kocaeli'nin hocası, kutlama esnasında solunum cihazından destek aldı
Haberler.com / Olgun Kızıltepe - Haberler | Spor

Sakaryaspor'u 4-0 mağlup ederek TFF 1. Lig'e yükselen Kocaelispor'da teknik direktör Mustafa Reşit Akçay, kutlama sırasında sorun yaşadı.

Koronavirüsü atlatmasına rağmen solunum desteği alan Kocaeli'nin hocası Mustafa Reşit Akçay kutlama sırasında sorun yaşayınca yedek kulübesindeki cihazdan destek aldı.

BASIN TOPLANTISINA KATILAMADI

Uzun süreli yeni tip koronavirüs tedavisinin ardından Sakaryaspor maçında takımın başında yer alan Mustafa Reşit Akçay, rahatsızlığı nedeniyle basın toplantısına katılmadı. Akçay'ın yerine basın toplantısında konuşan antrenör Turgay Karslı, "İyi oyunla haklı bir galibiyet aldık ve TFF 1. Lig'e çıktık." dedi.

"OYUNCULARIN PERFORMANSI ÜST SEVİYEDEYDİ"

Normal sezonda bir lig mücadelesi verdiklerini ve play-off'ta turnuva tekniğinde maçlar yaptıklarını vurgulayan Karslı, "Bütün çalışmalarımızı bu yönde yaptık. Oyuncuların günler öncesinden buna uygun oynamalarını istedik. Onları hazırlarken sorunlar yaşadık ama oyuncuların performansı üst seviyedeydi. Rakibe fırsat vermeyen, ikinci bölgede kalabalık kalan, eline geçen fırsatları da iyi değerlendiren bir Kocaelispor vardı." diye konuştu.

"AKILLICA YATIRIM YAPMAK LAZIM"

TFF 1. Lig'den sonra hedeflerinin Süper Lig olup olmayacağı sorusunu yanıtlayan Karslı, "Adım adım ilerlemeye dönük bir çalışmamız var. Bir üst ligde çok iyi takımlar var. Süper Lig'den gelen iki Ankara ekibi bulunuyor. Büyük yatırımlar yapmış Samsunspor ve Altınordu gibi kaliteli takımlar var. Alt ligden gelip bir sonraki sezon üst tarafa çıkmak zor olacak. Akıllıca yatırım yapan, doğru transferler politikası izleyen ve şansını iyi kullanan takımlar bunu başaracaktır." değerlendirmesinde bulundu.

"YENİLDİĞİMİZ İÇİN ÜZGÜNÜZ"

Sakaryaspor Teknik Direktörü Serdar Bozkurt ise erken yedikleri golün bütün planlarını bozduğunu belirterek, "Bireysel hatalar sonrası gol yedik. Kırmızı kart da direncimizi düşürdü. Karşılık veremedik. Yenildiğimiz için üzgünüz." ifadelerini kullandı.

olgun.kiziltepe@haberler.com - Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
olgun.kiziltepe@haberler.com
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