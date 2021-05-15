Şampiyon kim oldu? Beşiktaş mı Galatasaray mı? 2021 Süper Lig şampiyonu kim?

Süper Lig'de heyecan devam ediyor! Son dakikalara girilirken kim şampiyon olarak merak ediliyor. Peki, Beşiktaş mı Galatasaray mı şampiyon oldu? Süper Lig'de şampiyon kim oldu? 2021 Süper Lig şampiyonu kim? Son dakikalar!