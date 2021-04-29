ŞAMPİYON HALTERCİ, 5 LİTRELİK SU BİDONLARIYLA GÜÇ DEPOLUYOR
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

ŞAMPİYON HALTERCİ, 5 LİTRELİK SU BİDONLARIYLA GÜÇ DEPOLUYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Canan Canpolat Hedefim milli takım formasıyla dünya şampiyonluğuAilem ilk zamanlar halterin erkek sporu olduğu, boyumun kısa kalacağı, bir yerlerimin incineceği düşüncesiyle karşı çıktıPandemi nedeniyle evde olduğum süreci antrenman yaparak geçiriyorumAntalya'da haltere başladıktan 6 ay...

Canan Canpolat Hedefim milli takım formasıyla dünya şampiyonluğu

Ailem ilk zamanlar halterin erkek sporu olduğu, boyumun kısa kalacağı, bir yerlerimin incineceği düşüncesiyle karşı çıktı

Pandemi nedeniyle evde olduğum süreci antrenman yaparak geçiriyorum

Antalya'da haltere başladıktan 6 ay sonra Türkiye şampiyonasında 2'ncilik elde eden Canan Canpolat (16), milli takım formasıyla şampiyonluk hayali pandemi nedeniyle ertelense de hedeflerinden vazgeçmedi. Koronavirüs nedeniyle turnuvalar iptal olduktan sonra kısıtlamadan dolayı spor salonunda antrenman yapamayan Canan, evinin bahçesinde 5 litrelik plastik su bidonlarını demir çubuğa takıp kaldırarak güç depoluyor.

Antalya'da oturan Canan Canpolat, 2 yıl önce halter sporuna başladı. Ailesi, boyunun kısa kalacağı, elini, ayağını inciteceği düşüncesiyle halter ile ilgilenmesine karşı çıkmasına rağmen Canan, antrenmanlara devam etti. Antrenörü Ekrem Celil yönetiminde ilk katıldığı turnuvada Antalya 1'incisi olan Canan, aynı yıl düzenlenen Türkiye şampiyonasında gümüş madalyanın sahibi oldu. Kızlarının başarısı üzerine Canpolat ailesi de çocuklarına destek verip, hedeflerine başarılı bir şekilde ulaşması için yardımcı oldu. Milli takıma seçilmeyi hedefleyen Canan, koronavirüs salgını nedeniyle antrenmanlara ara vermek zorunda kaldı.

Ulusal ve uluslararası turnuvalar iptal edilince milli takım forması giyme hayalini erteleyen Canan, hedeflerinden vazgeçmeyerek evinde antrenman yapmaya başladı. Salgın nedeniyle spor salonunda antrenman yapamayan Canan, evinin bahçesinde koşu, cimnastik ile ısınma hareketleri yapıp, su bidonlarıyla ağırlık çalıştı. Demir çubuğa 5 litrelik plastik su bidonları takıp halter gibi kullanan Canan, lastik ipi demir kapıya bağlayarak bacak ve kol kaslarını geliştiriyor. Pandemi sonrası halter müsabakalarının başlayacağı günü bekleyen Canan, yaşadığı apartmanın bahçesinde her gün antrenman yaparak güç depoluyor.

Türkiye şampiyonluğu kazanmayı hedeflediğini dile getiren Canan Canpolat, Demirören Haber Ajansı 'na (DHA) yaptığı açıklamada, hedefinin milli takım formasıyla dünya şampiyonluğu olduğunu söyledi. Halteri çok sevdiğini anlatan Canan, Antrenmanlara başladıktan 6 ay sonra Türkiye 2'nciliği kazandım. Ailem ilk zamanlar halterin erkek sporu olduğu, boyumun kısa kalacağı, bir yerlerimin incineceği düşüncesiyle karşı çıktı. Zamanla başarı kazanıp, halteri çok sevdiğimi anlayınca destek vermeye başladılar. Kısıtlama nedeniyle spor salonlarına gidemiyorum. Pandemi nedeniyle evde olduğum süreci antrenman yaparak geçiriyorum. Bahçede koşup, su şişelerinden yaptığım halterle ağırlık kaldırıyorum. Hedefim milli takım formasıyla uzun yıllar başarı elde etmek dedi.

Canan'ın annesi Şerife Canpolat ise DHA'ya yaptığı açıklamada, ilk zamanlar halterin ağır bir spor olması, boyunun kısa kalacağı endişesi, sakatlanacağı korkusu gibi düşüncelerle antrenmana gitmesine karşı olduklarını anlattı. Canan'ın madalya kazanıp, haltere sevgisini gördükten sonra kızlarına destek olma kararı aldıklarını dile getiren Canpolat, bundan sonraki süreçte Canan'ın başarısı için yanında olacaklarını söyledi.

ŞAMPİYON HALTERCİ, 5 LİTRELİK SU BİDONLARIYLA GÜÇ DEPOLUYOR
ŞAMPİYON HALTERCİ, 5 LİTRELİK SU BİDONLARIYLA GÜÇ DEPOLUYOR
ŞAMPİYON HALTERCİ, 5 LİTRELİK SU BİDONLARIYLA GÜÇ DEPOLUYOR
ŞAMPİYON HALTERCİ, 5 LİTRELİK SU BİDONLARIYLA GÜÇ DEPOLUYOR
ŞAMPİYON HALTERCİ, 5 LİTRELİK SU BİDONLARIYLA GÜÇ DEPOLUYOR
ŞAMPİYON HALTERCİ, 5 LİTRELİK SU BİDONLARIYLA GÜÇ DEPOLUYOR
ŞAMPİYON HALTERCİ, 5 LİTRELİK SU BİDONLARIYLA GÜÇ DEPOLUYOR
ŞAMPİYON HALTERCİ, 5 LİTRELİK SU BİDONLARIYLA GÜÇ DEPOLUYOR
ŞAMPİYON HALTERCİ, 5 LİTRELİK SU BİDONLARIYLA GÜÇ DEPOLUYOR
ŞAMPİYON HALTERCİ, 5 LİTRELİK SU BİDONLARIYLA GÜÇ DEPOLUYOR
ŞAMPİYON HALTERCİ, 5 LİTRELİK SU BİDONLARIYLA GÜÇ DEPOLUYOR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Ailesi serada çalışırken su dolu çukura düşen minik Arif, boğuldu
Ailesi serada çalışırken su dolu çukura düşen minik Arif, boğuldu
TÜRKİYE 3'ÜNCÜ AŞISINA KAVUŞUYOR, ANLAŞMAYI SAĞLAYAN FİRMANIN SAHİBİ DETAYLARI DHA'YA ANLATTI
TÜRKİYE 3'ÜNCÜ AŞISINA KAVUŞUYOR, ANLAŞMAYI SAĞLAYAN FİRMANIN SAHİBİ DETAYLARI DHA'YA ANLATTI
Bu da 'korona' havuzu...'Korona virüs bize işlemiyor'
Bu da 'korona' havuzu..."Korona virüs bize işlemiyor"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Hulusi Akar Vedat Bilgin Ruhsar Pekcan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hakan Altun Hande Erçel Burak Sergen Aleyna Tilki
Spor Ali Tandoğan Bülent Uygun Cüneyt Çakır Abdullah Avcı Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Muğla Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: ŞAMPİYON HALTERCİ, 5 LİTRELİK SU BİDONLARIYLA GÜÇ DEPOLUYOR - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 29.4.2021 11:39:31. #1.15#

title