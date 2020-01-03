Şampiyon cimnastikçi Ayşe Begüm yuvaya döndü

03.01.2020 13:12 | Son Güncelleme: 03.01.2020 13:13

Dünya Aerobik Cimnastik Şampiyonası'nda 2016 yılında 15-17 yaş kategorisinde altın madalya kazanan Ayşe Begüm Onbaşı, doğup büyüdüğü Akhisar'da, Akhisar Belediyespor bünyesine katıldı.

Yıllardır antrenmanlarını Manisa'da yapıp Manisa Büyükşehir Belediyespor'da kariyerini sürdüren Ayşe Begüm Onbaşı ve arkadaşları, artık kulüp bazında ailesinin yaşadığı Akhisar adına müsabakalara katılacak. Cimnastikte genç yaşında elde ettiği başarılarla adını duyuran Ayşe Begüm Onbaşı, takım arkadaşları Erkut Ergin, Emir Erışık ve milli takım antrenörü Mehmet Ali Ekin'in Akhisar Belediyespor'a katılması nedeniyle düzenlenen imza töreninde Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu ve Kulüp Başkanı Alper Ayan da hazır bulundu.

Kaynak: DHA