Şampiyon Acar'a memleketinde görkemli karşılama
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Şampiyon Acar'a memleketinde görkemli karşılama

Şampiyon Acar'a memleketinde görkemli karşılama
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda U-23 kategorisinde üçüncü olan Cavit Acar memleketi Kızılcahamam'da görkemli bir şekilde karşılandı.

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda U-23 kategorisinde üçüncü olan Cavit Acar memleketi Kızılcahamam'da görkemli bir şekilde karşılandı.

Makedonya'nın başkenti Üsküp'te düzenlenen U-23 Avrupa Güreş Şampiyonası'nda üçüncü olarak büyük bir başarıya imza atan, Kızılcahamamlı milli sporcu Cavit Acar memleketinde coşkuyla karşılandı. Şampiyona dönüşünde Kızılcahamam Kargasekmez bölgesinde karşılanan Cavit Acar için daha sonra Kızılcahamam Belediyesi önünde tören düzenlendi. Törene, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Belediye Başkanı Süleyman Acar, Siyasi Parti İlçe Başkanları, Belediye Başkan Yardımcısı, Meclis Üyeleri ve misafirler katıldı.

"Spor birçok şeyi bir arada kazandırıyor"

Cavit Acar'ın beklenildiği gibi başarıyla döndüğünü söyleyen Belediye Başkanı Süleyman Acar, "Zinde, aklen, bedenen sağlıklı, zeki nesiller yetiştirebilmemiz için spora önem vermek zorundayız. Çocukları, gençleri spora teşvik etmemiz lazım. Spor birçok şeyi bir arada kazandırıyor. Günümüzde dünyada, diğer toplumlarla rekabet etmenin en önemli yollarından biri de spordur. Biz belediye olarak yönetime geldiğimiz andan itibaren bunun bilincindeyiz ve bu konuda imkanlarımızın ölçüsünde sporcularımıza maddi manevi destek olmak için çabalıyoruz" ifadelerini kullandı.

Ak Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, Cavit Acar'ı, ailesini ve hocalarını tebrik ederek, "Kızılcahamam'ın evladı Cavit Acar'ı, yurt dışında verdiği mücadeleden dolayı kutluyorum" dedi.

Tören, Cavit Acar'a hediye takdimi yapıldıktan sonra hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi. - ANKARA

Şampiyon Acar'a memleketinde görkemli karşılama
Şampiyon Acar'a memleketinde görkemli karşılama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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