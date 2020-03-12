Sampdoria forması giyen Monala Gabbiadini, koronavirüse yakalandı İtalya Ligi takımlarından Sampdoria, Manola Gabbiadi'nin koronavirüs testinin pozitif çıktığını açıkladı. Dün de Juventus forması giyen Daniele Rugani koronavirüse yakalanmıştı.

Serie A'da Sampdoria forması giyen İtalyan futbolcu Manolo Gabbiadini'nin koronavirüseyakalandığı açıklandı. Sağlık durumu iyi olan golcü oyuncu için karantina prosedürleri uygulandı. Bilindiği üzere Juventus'ta oynayan defans oyuncusu Daniele Rugani de koronavirüse yakalanmıştı.

İTALYA'DA RESTORANLAR, BARLAR, MAĞAZALAR KAPATILDI

Ülkede aşama aşama sıkılaştırılan tedbirlerle tüm okullar kapatıldı; seyahatler kısıtlandırıldı; toplanma yasağı getirildi; spor etkinlikleri durduruldu; sinema, müze, tiyatrolar kapatıldı. Son olarak da dün akşam açıklanan ek tedbirlerle, bugüne kadar açık kalan mağazalar, restoranlar, barlar da kapatıldı. Bugünden itibaren yalnızca temel kamu hizmeti kategorisindeki eczane, süpermarket, banka, postane, fabrika gibi kurum ve işletmeler açık.

ÖLÜ SAYISI 827

İtalya'da koronavirüs nedeniyle karantina uygulanmaya başlanmasının ardından ölü ve hasta sayısı her geçen gün artıyor. Ülkede koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 196 kişi daha artarak 827'ye yükseldi. Yetkililer ayrıca bugün açıkladıkları verilerde 2313 yeni vaka görüldüğünü de duyurdu. Yeni vakalarla birlikte toplam vaka sayısı 12462'ye yükseldi. Vakaların 1045'i tedavi edilirken 1028 vakanın durumu ise kritik olarak açıklandı.