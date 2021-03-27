Sami Özer kimdir? İbo Show konuğu Sami Özer kaç yaşında ve nereli?
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Sami Özer kimdir? İbo Show konuğu Sami Özer kaç yaşında ve nereli?

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Sami Özer kimdir? İbo Show konuğu Sami Özer kaç yaşında ve nereli?

Sami Özer kimdir? İbo Show konuğu Sami Özer kaç yaşında ve nereli? sorularının yanıtları merak ediliyor. İBO Show'un 27 Mart konuklarından biri olan Sami Özer araştırılıyor. İşte Sami Özer hayatı ve biyografisi

Star TV ekranlarında 9 yıl aradan sonra yayınlanan İBO Show her hafta Cumartesi akşamları birbirinden renkli isimlerle seyirci karşısına çıkmaya devam ediyor. İBO Show'un yeni bölüm konuklarından biri olan Sami Özer'in hayatı programın takipçileri tarafından araştırılıyor. Sami Özer kimdir? İbo Show konuğu Sami Özer kaç yaşında ve nereli? İşte Sami Özer biyografisi

İBO SHOW KONUĞU SAMİ ÖZER KİMDİR?

Sami Savni Özer 1950 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Türk tasavvuf müziği sanatçısı. Erken yaşta tanıştığı tasavvuf müziğinde dönemin ünlü bestekârlarından Amir Ateş'in aracı olması sonrası Emin Ongan tarafından öğrenci olarak kabul edildi ve 13 yıl boyunca Üsküdar Musiki Cemiyeti'nde Klasik Türk müziği eğitimi aldı.

Eğitimi sonrası, Klasik Türk müziği ve tasavvuf müziğinden oluşan geniş bir repertuvara sahip oldu. 1974 yılında yapılan "Altın Ses" yarışmasında, Türk sanat müziği dalında birincilik ödülü aldı. Sonraki yıllarda TRT'nin açmış olduğu sözleşmeli sanatçı sınavında başarılı oldu ve İstanbul Radyosu'nda bir süre görev yaptı.

1985 yılında Türk Tasavvuf Mûsikisi ve Folklorunu Araştırma ve Yaşatma Vakfı'nda Cerrahi Dergahı'nın lideri Sefer Dal ile uzun süre çalışmalar yaptı. Her Şey Çok Güzel Olacak filminin müzikleri "Bu Ne Biçim Hikâye Böyle" ve "Fırtınalar" adlı şarkılarını Mazhar Alanson'la birlikte seslendirdi. Fahir Atakoğlu'nun çeşitli çalışmalarına eşlik etti.Yurt içi ve yurt dışında birçok etkinlikte sahne aldı.

- Şimal Güdüm
Şimal Güdüm
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