Samet Aybaba: "Bu maça çok iyi hazırlanmıştık"
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Samet Aybaba: "Bu maça çok iyi hazırlanmıştık"

30.11.2020 22:05 | Son Güncelleme: 30.11.2020 23:20

- Samet Aybaba: "Bu maça çok iyi hazırlanmıştık" HES Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Karagümrük maçının ardından, "Bu maça çok iyi hazırlanmıştık" dedi.

- Samet Aybaba: "Bu maça çok iyi hazırlanmıştık"

KAYSERİ - HES Kablo Kayserispor Teknik Direktörü Samet Aybaba, Karagümrük maçının ardından, "Bu maça çok iyi hazırlanmıştık" dedi.

Süper Lig'in 10. haftasında HES Kablo Kayserispor, Karagümrük ile golsüz berabere kaldı. Maçın ardından Teknik Direktör Samet Aybaba, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Aybaba, "Bu maça çok iyi hazırlanmıştık. Varyasyonları çalıştık. Çoğunu uygulamaya çalıştılar. Başarı ile uyguladığımız pozisyonlarımız var. Sonlandırmada sorun yaşarsanız bunlar eleştirilere açıktır. Oyuncularım coşkulu oynamaya çalıştılar. Bu tür maçlarda öne geçmelisiniz. Eğer bir öne geçseydik başka bir plan uygulayacaklardı. Biz de başka bir oyun oynayacaktık. Ama futbol bu. Daha iyi oynayıp daha etkili vuruşlarla sonuca ulaşarak maç kazanmaya çalışacağız" diye konuştu.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALPARSLAN ÖTÜKEN

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