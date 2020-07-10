SAMDOB "Sahnede Hayat Var" açık hava konseriyle sanatseverlerle buluşacak Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini alarak, "Sahnede Hayat Var. Opera, Bale Kolaj Konseri"ni yeniden sanatseverlerin izlenimine sunacak.

Samsun Devlet Opera ve Balesi (SAMDOB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini alarak, "Sahnede Hayat Var. Opera, Bale Kolaj Konseri"ni yeniden sanatseverlerin izlenimine sunacak.

SAMDOB'dan yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgını nedeniyle ara verilen kültür ve sanat etkinlikleri, normalleşme kapsamında kademeli olarak yeniden başladı.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca yayımlanan Kültür ve Sanat Tesislerinde Kontrollü Normalleşme Süreci Genelgesi kapsamında, SAMDOB'un ön bahçesi, açık hava sahnesine dönüştürüldü.

Kovid-19 tedbirleri kapsamında yaklaşık üç ay kapalı kalan SAMDOB, bir süre önce sosyal mesafe kurallarına göre düzenlediği açık hava sahnesinde beğeniye sunduğu "Sahnede Hayat Var. Opera, Bale Kolaj Konseri"ni yeniden sanatseverlerle buluşturacak.

Piyanist Nona Tsutskiridze'nin solistlere eşlik edeceği konserde, mezzosopranolar Polen Yağmur Arslan ve Selin Yılmaz, tenorlar Halil Kaplan ve Yunus Emre Kemal Sönmez ile bas Yağmur Oksayoğlu sahneye çıkacak.

Anjelika Akbar'ın "Bach A L'Orientale" albümünden iki parçaya, bale sanatçısı Özlem Özdemir sosyal mesafe kurallarını gözeterek koreografi hazırladı. Çalışmada, bale sanatçıları Damla Güven, Özlem Özdemir, Çağıl Han Öztornacı, Ecem Günaydın, Çiğdem Zorlukol, Sıla Aşık, Ege Oral, Ozan Fakıoğlu ve Ekin Su Cemgil yer alacak.

Konser, 18 Temmuz Cumartesi günü saat 21.00'de SAMDOB bahçesindeki açık hava sahnesinde sınırlı sayıda sanatseverin katılımıyla ücretsiz izlenebilecek.

Kaynak: AA