Samatta elde patladı! Tanzanyalı forveti isteyen takımlar gerçekleri duyunca vazgeçiyor
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Samatta elde patladı! Tanzanyalı forveti isteyen takımlar gerçekleri duyunca vazgeçiyor

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Geçen sezonun en büyük hayal kırıklıklarından olan Mbwana Samatta'yı isteyenler de geri çekiliyor. Oyuncunun yüksek maaşı Fenerbahçe'nin kabusu oldu. Samatta'nın 2.75 miilyon euroluk garanti ücretini karşılayabilen kulüp yok. Belçika'dan teklifler geldi ancak yıllık ücret nedeniyle hepsi geri adım attı. Aston Villa'ya 6.5 milyon euro ödemesi olan Fenerbahçe, en kötü ihtimalle maaşının bir kısmını karşılayarak satışı yapıp, daha az bir zararla Samatta'dan kurtulacak.

Geçen sezon başında Aston Villa'dan büyük umutlarla gelen golcü oyuncu Mbwana Samatta, en fazla hayal kırıklığı yaratan isim oldu. Özellikle 2018-19 sezonunda Belçika'da Genk'te oynarken 32 gol atarak tüm Avrupa'da dikkat çeken Samatta, son 2 yılda adeta dip yaptı.

GELECEK İÇİN UMUT VERMİYOR

Fenerbahçe formasıyla sadece 5 gol atabilen Tanzanyalı forvetle yolların ayrılması için büyük çalışma yapılıyor. Fenerbahçe, zorunlu satın alma opsiyonu olan 6.5 milyon euronun zararını karşılamanın hesaplarını yapıyor. Ancak oyuncunun maaşı da can sıkıyor. Pek çok kulüp Samatta'nın maaşını karşılamak istemiyor.

BİR KISMI KARŞILANABİLİR

Fenerbahçe en kötü ihtimalle Samatta'nın maaşının bir kısmını karşılayarak kulüpten gönderecek. Ya da yeni teknik direktör Tanzanyalı forvetle yola devam etme kararı alacak ve kadroda tutulacak. Ancak bu da düşük bir ihtimal olarak gözüküyor.

Samatta elde patladı! Tanzanyalı forveti isteyen takımlar gerçekleri duyunca vazgeçiyor
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