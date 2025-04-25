Salzburg Trabzonspor U19 maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SONUCU! Salzburg Trabzonspor golleri kim attı, canlı maç anlatımı!

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SALZBURG TRABZONSPOR MAÇI KAÇ KAÇ?

Salzburg Trabzonspor maçı 2-1'lik Trabzonspor üstünlüğüyle devam ediyor.

SALZBURG TRABZONSPOR MAÇI CANLI İZLE

Salzburg Trabzonspor maçını TRT Spor'dan canlı olarak izleyebilirsiniz.

SALZBURG TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Salzburg Trabzonspor maçı bu akşam saat 15.00 itibariyle başlayacak.

SALZBURG TRABZONSPOR MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Salzburg Trabzonspor maçı Salzburg'da, Red Bull Arena Stadyumu'nda oynanacak.