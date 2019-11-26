Salon Hokeyi Erkekler Süper Lig 1. etap müsabakaları

26.11.2019 18:48 | Son Güncelleme: 26.11.2019 18:50

Türkiye Hokey Federasyonunca Amasya'da düzenlenen Salon Hokeyi Erkekler Süper Lig 1. etap karşılaşmaları sona erdi.

Amasya Spor Salonu'nda 10 takımın katılımıyla gerçekleştirilen ligin birinci etabını, Gaziantep Polisgücü son maçta Nizip Gençlik Spor Kulübü'nü 6-3 yenerek 25 puanla birinci sırada kapattı.

5 gün süren müsabakalar sonunda Nizip Gençlik Spor Kulübü 23 puanla ikinci olurken, Amasya Belediye Gençlik Spor Kulübü'de 16 puanla üçüncü sırada bitirdi.

Türkiye Hokey Federasyonu Merkez Hakem Kurulu Başkanı Ali Yıldırım, gazetecilere yaptığı açıklamada müsabakaların çok çekişmeli ve sportif çerçeve içerisinde gerçekleştirildiğini söyledi.

Ocak ayı sonunda Antalya'da başlayacak ikinci etap maçlarından sonra Avrupa'ya gidecek takımların belli olacağını ifade eden Başkan Yıldırım,

"22-26 Kasım tarihleri arasında Amasya İlinde düzenlenen Erkeler süper lig 1. Etap müsabakaları bugün oynanan müsabakalarla tamamlanıyor. Ocak ayı içerisinde ikinci etap müsabakaları Antalya'nın Alanya ilçesinde oynanması planlanmakta. O müsabakalar sonucunda dereceye giren takımlarımız ülkemizi yurt dışında temsil edecek." diye konuştu.

Ligin birinci etabında çekişmeli geçen gol krallığı yarışında da Osmaniye Gençlik Spor Kulübü'nün oyuncusu Ebu Bekir Güden 32 golle birinci sırada yer aldı.

Kaynak: AA